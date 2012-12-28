Липецкий школьник «задекларировал» 245 000 рублей: деньги ушли мошенникам

А в Грязях 50-летний мужчина лишился 2 145 000 рублей.

16 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 39-летняя липчанка: деньги аферистам перевёл её сын-школьник.— Мальчику позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и потребовал задекларировать доходы и платежи. В результате со счёта матери пропали 245 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.А 50-летний житель Грязей лишился 2 145 000 рублей, из которых 350 000 рублей — деньги его жены. Мужчина с мая пытался заработать на инвестициях через онлайн-биржу. Таким же образом 468 000 рублей лишилась 37-летняя липчанка: она месяц вкладывала деньги в инвестиционную платформу пока не поняла, что ее обманывают.40-летний липчанин одолжил 280 000 рублей на крупную покупку. Об этом попросил его знакомый в менеджере. Но оказалось, что поддельный аккаунт знакомого создали мошенники.36-летняя липчанка хотела купить двигатель и перевела продавцу 50 000 рублей, а тот оказался мошенником.65-летний мужчина поверил звонку в мессенджере и перевёл на «безопасный счёт» 310 000 рублей.