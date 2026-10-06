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вчера, 19:20
6

15-летняя девушка попала в ДТП на электросамокате

Девушка столкнулась с автомобилем и получила травмы. 

Днем 6 октября на улице Плеханова напротив Правобережного суда столкнулись кикшеринговый электросамокат и автомобиль «Киа».

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля находился 31-летний водитель, а на арендованном самокате ехала 15-летняя девушка.

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— Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии. Девушка получила травмы, — уточнил в полиции.
ДТП
СИМ
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
А
сегодня, 00:27
мне Киа жалко...
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1
вчера, 23:55
Прокат оштрафует владельца аккаунта за передачу несовершеннолетним. Но к слову, если бы не школьники, прокат бы сидел без денег.
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Житель
вчера, 22:15
Там светофор, кто-то из них ехал на красный.
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Там
вчера, 22:02
Почему самокат на пешеходной дороге стоял? Ничего не понятно. Есть предложение, что по зебре неслась
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Бесполезно
вчера, 21:23
Как разрешали родители брать самоктиы детям, итак и будут разрешать.
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48
вчера, 23:00
На трехколестном тоже могут не заметить
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