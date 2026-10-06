15-летняя девушка попала в ДТП на электросамокате

Девушка столкнулась с автомобилем и получила травмы.



Днем 6 октября на улице Плеханова напротив Правобережного суда столкнулись кикшеринговый электросамокат и автомобиль «Киа».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля находился 31-летний водитель, а на арендованном самокате ехала 15-летняя девушка.— Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии. Девушка получила травмы, — уточнил в полиции.