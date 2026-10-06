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Происшествия
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вчера, 19:20
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15-летняя девушка попала в ДТП на электросамокате
Девушка столкнулась с автомобилем и получила травмы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля находился 31-летний водитель, а на арендованном самокате ехала 15-летняя девушка.
— Сотрудники ДПС устанавливают причины аварии. Девушка получила травмы, — уточнил в полиции.
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