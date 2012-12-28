Возбуждено уголовное дело в отношении депутата облсовета и сотрудников возглавляемой им турфирмы
Неделя 48
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10 минут назад
Вы объяснили бы толково и не случилось бы такого
Итоги недели.
Хотел пойти он в депутаты,
ему конвой: «Стоять! Куда ты?»
Причина — уголовное дело по подозрению депутата и его родных в мошенничестве при организации туристических туров. Пока этой группе Следком вменяет 11 эпизодов преступлений (GOROD48 писал о нескольких претензиях к Емельянову, которые он называл провокациями) по 159-й статье УК РФ («мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах»).
Такие истории с парламентариями — редкость. На память приходят две похожие, но с представителями «ЕР» в облсовете: Александром Конаныхиным и Михаилом Захаровым. Первого, экс-директора «Липецкэнерго», суд оштрафовал по обвинению в злоупотреблении полномочиями на 100 000 рублей, вменив в обязанность возместить компании 14 миллионов рублей ущерба. Второй сбежал в Германию после того, как его с женой обвинили сразу в нескольких уголовных преступлениях, связанных с разбазариванием средств ГК «СУ-5» при застройке микрорайона «Европейский».
На этой неделе, кстати, «Директоров беглого застройщика Захарова арестовали в зале суда». Экс-депутата горсовета Сергея Тонких приговорили к 3,5 года общего режима и возмещению 70,8 млн рублей компании «Эксстроймаш». Его коллеге Сергею Ельчанинову дали три года.
«Мне довелось бывать в Париже», —
сказал чиновник, закурив:
«И там скромнее на порядок
тариф»
«Липчане получат в феврале квитанции с корректировкой платы за воду», исходя из показаний общедомовых приборов учета воды за 2024 год. Раньше такие начисления называли платой за ОДН. Кому-то придут кругленькие счета, в разы больше обычных.
— Как же хорошо иметь свой домик, — написал Тьфу на барыг.
Но свой домик многим вылез боком. В понедельник в липецких пабликах поднялся плач от новых тарифов на электроэнергию, введенных с января прошлогодним постановлением №57/1 областного управления энергетики и тарифов. Областной регулятор под сурдинку борьбы с майнингом решил ввести новые дифференцированные тарифы на электроэнергию с параметрами ниже рекомендованных Минэнерго и ФАС России. Если для ЦФО нижний порог потребления электроэнергии определили в 3 900 кВт*ч в месяц для отопительного сезона, то липецкое министерство урезало его почти вдвое — до 2 000 кВт*ч! Это возмутило жителей сельской местности и СНТ, вынужденно пользующихся электрокотлами из-за невозможности в силу разных причин провести газ.
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!» У нас частный дом. Отопление — электрическое. Соответственно и объем потребляемой энергии не маленький. Счёт пришел за январь на 20+ тысяч (это в 2 раза больше оплаты прошлых лет). А за этот месяц с морозами придется вообще 50.000 платить?»
Это лишь одна из многочисленных историй, из которых сложилась «февральская революция», отменившая это самое региональное постановление №57/1. Вначале министерство Михаила Боева опубликовало свои разъяснения, в которых не было ответа на главный вопрос: почему липчане должны платить за свет больше жителей Воронежа, Тамбова, Орла, Белгорода? Но на следующий день «Игоря Артамонова возмутили резко выросшие счета за электроэнергию в Липецкой области». Он пообещал исправить ошибку министерства энергетики: довести лимит льготного диапазона потребления электроэнергии до рекомендованных Кабмином 3 900 кВт*ч в отопительный период и оставить прежний тариф для тех, кто в него укладывается, — 3,53 рубля за киловатт.
Но тут же свой удар по кошелькам липчан нанесла другая империя — «Квадра». «Жильцам дома в центре Липецка насчитали по 20 000 рублей за отопление». Запредельно высокие суммы жителям дома № 7/2 по улице Семашко начисляют с начала отопительного сезона. И таких примеров — масса: «управляшки» и энергетики перекладывают друг на друга проблемы расчетов за тепло, а горожане платят по впаренным им платежкам неподъемные суммы!
— Неоднократно говорил: все, что передано в частные руки, заточено на одно — извлечение максимальной прибыли в карман владельца, — резюмировал НКВД.
Вначале, может, паровозы
и вызывали жуткий страх,
но это только лишь на первых
парах
В четверг под утро в Липецке прозвучали сирены: объявили красный уровень угрозы. Горожане проснулись от звуков разрывов, в нескольких районах пропал свет. «Губернатор сообщил о массированном налете БПЛА». Вслед за Липецком красный уровень угрозы объявили в Ельце и Грязях.
Красный уровень угрозы продолжался полтора часа. За это время, по данным Минобороны, были сбиты 12 летательных аппаратов. «Беспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф». Он пустовал и поэтому никто не пострадал. А вот городские очистные работают без перерыва. Угодивший туда БПЛА тяжело ранил 48-летнюю работницу бывшего МУП «ЛиСА». Ее прооперировали, но состояние пострадавшей настолько тяжело, что она находится в медикаментозной коме. Самой станции аэрации причинены небольшие разрушения, не нарушившие производственный цикл важнейшего объекта городской коммунальной инфраструктуры.
Воздушный налет с подобными последствиями у нас был 9 августа 2024 года. Тогда от массированной атаки пострадали девять человек, один из которых, 26-летний военнослужащий, умер.
Новый «Режим желтого уровня опасности действовал семь с половиной часов» в ночь с четверга на пятницу.
«На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор». А на бетонные укрытия, которые установят на улицах города, потратят еще 10 миллионов рублей.
Мы помним грипп свиной и птичий:
найдите десять в них отличий
В регионе прогнозируемо растут заболеваемость сезонными простудами. Мы сообщили, что «Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки».
Неудивительно, что тут же в соцсетях появилась история о двухлетнем ребенке, которого госпитализировали в областную инфекционку с пневмонией, а на шестой день лечения перевели в реанимацию. «Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав». Другая мама поделилась видеороликами из той же больницы, куда положили ее с заболевшим ребенком: их положили в коридоре на одну кушетку.
И.о. регионального министра здравоохранения Анна Маркова тут же рванула в больницу, откуда сообщила: «В коридорах лежащих пациентов не наблюдается» — всех новеньких пациентов с мамами разместили в палатах, из которых выписали выздоровевших. А попасть на койку в такие «пересменки» — тот еще квест!
На этой же неделе наш минздрав сообщил об удачно проведенной приехавшему с Кипра мужчине операции на сердце в областной клинической больнице. Мол, как вам уровень, если к нам едут лечиться из-за рубежа! Но мы знаем и другие случаи — когда липчане едут за рубеж, чтобы гарантированно пролечиться или прооперироваться. И стоит ли министерству так восторгаться, например, выездами врачей в районы области, если там в силу понятных всем причин закончились узкие специалисты? Из некогда одной из самых рейтинговых в плане организации здравоохранения стран Россия скатилась на 56 место в мире по рейтингу Numbeo, крупнейшей в мире базе данных о стоимости и о качестве жизни.
— Положение медицины в Липецке такое же, как в целом по стране. Но тем не менее людей спасают, лечат и спасибо огромное врачам за их труд, очень ответственный и тяжелый. И писать об этом нужно обязательно, — настаивает Елена.
На этой неделе 262 операционных сестры области отмечали свой профессиональный праздник. Она из них, Александра Фокина, в интервью GOROD48 рассказала о тонкостях профессии, и о том, почему в нее не идут молодые: самой возрастной коллеге Александры в больнице «Липецк-Мед», где она работает, 67 лет, а смены нет.
Нам срочно требуется мойщик
для крокодилов в зоопарк
зарплата сорок восемь тысяч
и плюс оплата похорон
«Маршрутки в Липецке будут работать, как работали — плохо, вне расписания». Причина: катастрофическая нехватка средств в городском бюджете на переход перевозчиков на брутто-тарифы, подразумевающие оплату транспортной работы в зависимости от ее качества.
Председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов считает, что за такой схемой оплаты услуг перевозчиков — будущее. Ведь это позволяет заказчику требовать безоговорочного выполнения перевозчиками графиков. Но переход на такие закупки требует 6,4 миллиарда рублей. И этих денег в бюджете нет. Но почему бы не перевести на брутто-тарифы хотя бы те маршруты, по которым ездят жители Опытной, как это предложил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев?
Сейчас все липецкие перевозчики работают по нетто-контрактам, по которым прибыль частников и МУПов зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому бизнес отказывается от расходов на новые машины, сокращает издержки за счет утренних и вечерних рейсов, а то и просто сходами с маршрутов. В итоге не выполняются до 15% рейсов от предусмотренных договорами с муниципалитетом.
Но даже наличие новой техники не гарантирует работу перевозчика по графику. Например, в «АО «Липецкпассажиртранс» простаивают 50 автобусов» Ликинского автозавода по причине постоянных поломок их китайских узлов и оборудования. Об этом в горсовете рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Мартыненко. Есть претензии и к «Волгабасу» — коррозия корпусов автобусов. Последняя партия от этого производителя, девять машин, пришла в обшивке из пластика. Ржаветь они не будут. Но как они поведут себя в ДТП, пока неизвестно. «Может, сложатся в гармошку, а может, с них облетит вся обшивка».
Сразу же после этой публикации «ЛиАЗ» сообщил GOROD48, что направит в Липецк мобильную бригаду для обслуживания проблемных автобусов. Другая, более существенная и вовсе прока не решаемая проблема — катастрофа с водителями автобусов. В том же «Липецкпассажиртрансе» их зарплату довели до ста тысяч рублей, но у этого перевозчика осталось всего 229 водителей при необходимых по штату 413!
И о дорогах. В Липецке выделили 108 млн рублей на строительство ливневки и очистных сооружений для сброса воды с улиц Раздольной, Вольной, Новой в Привокзальные пруды на Опытной. Депутат горсовета Николай Двугрошев возмутился этим мизером. Что такое эти миллионы по сравнению с необходимыми 2,3 миллиардами на строительство такой сети в городе!
— У нас никогда не будет качественных дорог, если с них не отведена вода! Прошу подойти к решению этой проблемы комплексно. Дорог в городе ремонтируют немало, но уже на второй-третий год на них появляется колейность. Это говорит о том, что у дорог никакое основание. А мы продолжаем менять только верхний слой асфальта на них, оставляя со старой подложкой. Надо делать все так, чтобы о нас помнили с благодарностью!
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев на критику обиделся: «Если идти по тому пути, который вы предлагаете, мы будем ремонтировать за год не 55 километров дорог, а всего пять!»
— Так может и надо пойти по такому пути, — настаивал на своем депутат.
— Я с вами не соглашусь, — оставил за собой последнее слово Павел Звонарев.
Вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о развитии улично-дорожной сети Липецка. Оно туманно. Например, только на 2030-й год запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать от улицы Студеновской к Петровскому мосту. Об этом, кстати, грезил еще мэр Гулевский. А трассу Орел-Тамбов должны соединят дорогой с улицей Ленина в Сселках только в 2035 году!
Строительство же мостов и вовсе не в приоритете из-за отсутствия средств. Мост через Боевой проезд, который должен соединить район Опытной с улицей Гагарина, еще даже и не проектировали, а на новую ветку Октябрьского моста, смета которого составила с учетом роста цен 7,1 миллиарда рублей, нет средств. Более того, у городской администрации нет денег даже на прокладку велодорожек.
Трагедия
11 февраля во время пожара в липецком СНТ «Цементник» погибла 14-летняя девочка. В больницы попали ее 17-летний брат и 58-летний отец, спасавшие девочку. «Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель». По факту гибели подростка СК возбудил уголовное дело.
В этой истории — масса страшных случайностей. В семье было шестеро детей. Их родители утром уехали за справкой о том, что дом не газифицирован. Когда взрослые вернулись, дом уже горел. 17-летний брат держал младшую сестру за руку, но та вырвалась и убежала в огонь, чтобы спасти свою собаку. И погибла. А утром в пятницу мы написали, что от тяжелых ожогов умер и ее отец.
Ну и ну!
«Ельчанин отсудил у станции технического обслуживания 25 000 рублей за укус собаки». Пострадавший хотел взыскать с ООО «Авто плюс Черноземье» 100 000 рублей, но суд снизил сумму в четыре раза, приняв во внимание и то, что мужчина при наличии предупреждения о злой собаке и имея альтернативный способ посещения организации, намеренно избрал путь мимо животного.
«Из-за поломки автобуса до Москвы липчане опоздали на рейс в Дубай: семье присудили 207 000 рублей». Перевозчик требований о возмещении понесенных расходов не признал, и тогда пассажиры пошли в суд.
«73-летнего липчанина будут судить по обвинению в двух изнасилованиях». Жертва — одна и та же 45-летняя женщина. Зачем она снова пришла к бывшему сожителю после первого случая изнасилования под угрозой ножа, непонятно.
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