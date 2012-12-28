Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
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Происшествия
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12 минут назад
Режим желтого уровня опасности действовал семь с половиной часов
По данным Минобороны РФ, ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Белгородской области, 5 БПЛА — над территорией Воронежской области и четыре БПЛА — над территорией Ростовской области.
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