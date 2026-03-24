Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий

Вице-губернатор Ольга Белоглазова рассказала на пресс-конференции о предстоящей всероссийской ярмарке вакансий: для неё подобраны полторы сотни работодателей с вакансиями с зарплатой от 50 до 250 тысяч рублей.

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Липецкой области 17 апреля на 19 площадках с 10:00 до 15:00. Основными локациями ярмарки в Липецке станут торговый центр «Европа» и Центр молодёжной карьеры. Для тех, кто не сможет посетить ярмарку очно, будет доступен онлайн-формат на площадках кадровых центров.По словам Ольги Белоглазовой, участие в ярмарке подтвердили более 150 работодателей региона. Они представят свыше 10 000 вакансий с заработной платой от 50 до 250 тысяч рублей. В этом году организаторы ярмарки подготовили новые тематические зоны, расширяющие возможности профессионального выбора и карьерного роста.— При отборе работодателей мы в первую очередь смотрели, какие меры поддержки они предлагают сотрудникам, какова средняя заработная плата, какова корпоративная культура. Мы постарались подобрать социально ответственных работодателей, — рассказала Ольга Белоглазова.На площадки ярмарки в муниципальных округах работодателей подбирали по тем же критериям.По словам Ольги Белоглазовой, для школьников и студентов готовится отдельная программа.— Ребята смогут узнать, куда поступить, как заключить целевой договор с конкретным работодателем. Выбирая профессию, школьники и студенты будут понимать, где смогут работать после обучения. У нас широкий перечень целевых договоров: можно выбрать одновременно и учебное заведение, и предприятие, куда выпускник пойдёт работать.На ярмарке можно будет пройти тестирование, чтобы определить, какие навыки легче развивать и какие можно использовать в будущей профессии.— Мы используем множество современных технологий. Например, нейротестирование: человек отвечает на вопросы, а датчик считывает его импульсы. Это помогает определиться с направлением, где работать легче всего, где у человека преобладает образное мышление, а где — аналитическое. Все понимают, что в чём-то мы сильнее, в чём-то слабее, и лучше развиваться в том, что даётся легче или что больше нравится.Взрослые соискатели смогут пройти собеседования с работодателями на месте и оформить трудовой договор сразу после встречи. Дополнительно участникам предложат консультации по трудоустройству, информацию о социальных программах предприятий и возможность записаться на бесплатное профессиональное обучение по востребованным специальностям.На бесплатном обучении Ольга Белоглазова остановилась отдельно:— Обучение от службы занятости доступно широкому кругу граждан. Приглашаются ищущие работу и безработные, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды, молодёжь до 35 лет (включая отслуживших в армии), выпускники, которые долго не могут найти работу, женщины в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также имеющие детей дошкольного возраста, граждане 50 лет и старше, пенсионеры, желающие возобновить трудовую деятельность. Главное условие — мотивация к трудоустройству. Все виды обучения, предлагаемые службой занятости, нацелены на удовлетворение кадрового спроса работодателей и реализацию трудового потенциала граждан. Обучение по нацпроекту «Кадры» можно пройти только один раз, поэтому выбирать программу следует взвешенно. Также важно соблюдать дисциплину: отчисление за неуспеваемость или нерегулярное посещение занятий без уважительной причины, а также повторное отчисление по собственному желанию лишает права на дальнейшее участие в проекте.В Липецкой области доступны следующие программы обучения с последующим трудоустройством: сварщик ручной дуговой сварки, водитель погрузчика, мастер декоративных интерьерных работ, оператор беспилотных авиационных систем, инструктор-методист по физической культуре и спорту, младший медицинский работник по уходу за больными. Младший медицинский персонал может пройти повышение квалификации по направлениям: «Сестринское дело в психиатрии», «Оказание услуг по уходу за лицами, нуждающимися в посторонней помощи», «Помощник по уходу».Также доступны IT-направления: администратор баз данных, веб-разработчик, специалист по внедрению нейросетей, по обеспечению информационной безопасности, специалист по базам данных и языкам запросов для работы с реляционными базами данных, специалист по системам искусственного интеллекта.Есть и финансово-экономические направления: бухгалтер малого бизнеса, бухгалтерский учёт и налогообложение со знанием 1С, специалист по кадрам, специалист в области охраны труда, эколог предприятия, технологии работы педагога дополнительного образования, художественно-визуальное проектирование образовательной среды.— Сейчас активно развивается туризм, впереди летний сезон, поэтому можно пройти обучение на экскурсовода (гида) или сотрудника организаций в сфере туризма, — добавила Ольга Белоглазова.Пожалуй, один из главных вопросов, который интересовал журналистов на пресс-конференции: «Что с зарплатами»?— Средний уровень заработной платы, заявленный работодателями на портале «Работа в России», составляет около 75 тысяч рублей, что близко к средней заработной плате по региону (76 тысяч рублей). Например, в АО «Елецгидроагрегат» требуется инженер-электроник с зарплатой от 70 до 75 тысяч рублей, а обработчик птицы в ООО «Липецкптица» может получать 80 тысяч рублей. Рабочие профессии ценятся выше: трактористу-машинисту в ООО «Черкизово-Растениеводство» предлагают от 120 до 180 тысяч рублей. В ООО «Раненбургъ» Чаплыгинского округа требуется водитель автомобиля с зарплатой от 120 до 250 тысяч рублей. ООО «Техна» из Грязинского округа ищет наладчика станков с ЧПУ с зарплатой 120 тысяч рублей. ООО «ТК Елецкие овощи» предлагает овощеводу от 120 до 240 тысяч рублей. ООО «Усманский Агрокомплекс» готово платить главному агроному от 110 до 150 тысяч рублей. ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» приглашает токаря с зарплатой от 100 тысяч рублей.Как сообщила Ольга Белоглазова, на 26 июня запланирован второй этап всероссийской ярмарки вакансий, уже с участием федеральных работодателей.Липецкая область занимает второе место в Центральном федеральном округе и третье место в России по уровню регистрируемой безработицы: он составляет 0,2%.С начала 2025 года в службу занятости региона обратились 2537 соискателей, из них работу получили 947 человек. На учёте в службе состоят 1106 безработных.