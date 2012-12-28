На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

25 марта «РВК-Липецк» из-за ремонтных работ на сетях «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды жителям девяти улиц, сообщили в компании.





С 10:00 холодной воды не будет в домах №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 9а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр.2а по улице Кривенкова, в частном секторе улиц Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Папанина.Ремонтные работы будут продолжаться до их завершения. Подвоз воды будет организован по адресу: бульвар Шубина, 16, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 10 по улице Крупской, №№ 13, 15 по улице Невского, №№ 10, 12, 14, 16, 22/5 по улице Осипенко, №№ 12, 14, 20 по улице Суворова, № 29 в 15-м микрорайоне, обесточат улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую.