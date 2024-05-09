Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу после столкновения с грузовиком
Происшествия
Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Происшествия
На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями
Происшествия
Водителя и двух пассажиров доставали из столкнувшегося с фурой «ВАЗа» спасатели
Происшествия
Липецк — в мыле!
Общество
Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»
Происшествия
В Липецкой области воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща
Общество
Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы
Общество
Читать все
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Общество
В мае Липецкой области угрожают природные пожары
Общество
Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова
Общество
Одинокий лебедь облюбовывает набережную
Общество
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
Общество
Оформленный мошенниками кредит разрешили не возвращать
Происшествия
Гулял по району и сорвал камеру: 20-летнего липчанина задержали по подозрению в краже
Происшествия
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
Общество
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
412
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку

Нас ждут концерты, спектакль, битва эрудитов и советы для мамочек.

Сухо и тепло

Весна наступает медленно, но неотвратимо. Днём температура поднимется уже от +7 до +9 градусов. Среда пройдёт без осадков, утром возможен туман.

IMGP675712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, стр.2а, 3, 5, 7;
- ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;
- пр-т. 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Абрикосовой, Папанина, Славянской и Сливовой.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- уд. 15-й микрорайон, 29;
- ул. Добровская;
- ул. Железногорская;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Н.К. Крупской, 1, 10;
- ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5;
- ул. Патриотическая;
- ул. Суворова, 12, 14, 20.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

Необходимая ссылка на приложение, которое способно предупредить о городских заторах, возникающих подчас в самых неожиданных местах.


Движение ограничат 

С 10:00 перекроют возможность съезда транспорта с улицы Катукова до улицы Кривенкова – до окончания аварийных ремонтных работ. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение городских автобусов №№ 27, 315, 347. Подробности тут

ub4hw405zyczgz2n9zo4va02krnulxa7.jpg

Мультик Миядзаки

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) покажут мультфильм «Ходячий замок». Япония, 2004. Режиссёр Хаяо Миядзаки (6+).

Оскар 2006 г. за лучший анимационный фильм. Высоченный рейтинг на «Кинопоиске» - 8,3. Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

5k66wp9aiqhedudgsb8gfnwkcr51.jpg

Кадр из мультфильма

Неделя детской книги продолжается

В 10:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) состоится встреча читателей с детской писательницей из Москвы Василисой Солнцевой (6+).

ZESFTZuron5NnTOTIdB7hB2GU2ehPMhM0x8twsbnexpI5UH_rGSw8g_Z85CalX12PJEBgkQyXVkS3Pp5VsKk8i9m.jpg

Василиса Солнцева, фото vk.com

Автор книги «А вот и бегемот» расскажет о творчестве, о том, как рождаются произведения и поможет малышам полюбить литературу и лучше понять мир.

Для мамочек

В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится очередное занятие клуба «Нескучное материнство» (16+).

DsFH_rqllfkM925Ejo8z0c_4C2qmJZdOtSCVxNWaYiXJuyMueLYESZg14EIhHxNS3G2mkR4iRsWrfklS0sAPnT5a.jpg

Фото vk.com/childbook_lipetsk

На этот раз разговор пойдёт о профориентации мам в декрете, обсудим. Тема важная, ведь рожать сейчас призывают так рано, как только женщина сможет. И некоторых до декрета не только профессии нет, но и аттестата зрелости. Те, кто успел хоть чуть-чуть потрудится перед роддомом, узнают, как вернуться на работу с новыми навыками. Словом, встреча, полезная со всех сторон. И, конечно, состоится практический мастер-класс по творческому самовыражению, а также развивающие игры с детьми, которые можно повторить дома.

Настоящая битва эрудитов

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередной «Эрудитариум» (18+).

e17cTN0cTIaYAHqsC9KRfWUfpza2GtFby_5aAIiTjLgtV-LhLZl-6fS0EVKiMxmzgl_47QIJ2PBU1sHsmeXR7Uh_.jpg

Фото vk.com

В отличие от большинства подобных игр в Липецке существует не ради выкачивания денежных средств с игроков, которые внезапно ощутили потребность почувствовать себя умными, но продолжают платить организаторам псевдоинтеллектуальных мозгобоен. Регистрируют команды от 2 до 7 человек. Участников ждут душевные призы, в том числе особенные – от Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкой государственной филармонии и футбольного клуба «Металлург».

Орган и кельтская арфа

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится мощный концерт «Орган и кельтская арфа» (12+).

Fv6SRCqDvDyAZ5S0kI5PlBwLTupKHOQRd2vpi9XwVeAHzLzyx9IDi4qTXLsjYcTWPBIDIUcKJFuKD3m5h2FrKeIC.jpg

Анджей Дикович, фото vk.com

Органист Анджей Дикович, и арфиста Полина Шаронова исполнят английские и ирландские мелодии, а также классические произведения И.С. Баха и С.Франка и даже … композиции The Beatles. Это – очень редкое сочетание инструментов.

Спектакль

В 18:00 в актовом зале Центра молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) артисты-любители покажут спектакль по пьесе Т. Уильямса «Трамвай «Желание» (12+).

4303_42.jpg

Литературно-музыкальная постановка от театрального коллектива «Зеркало».

Трудиться сверхурочно, чтобы не разозлить основного работодателя

Во времена прекрасной стабильности многим липчанам уже не выжить без второй (третьей, пятой…) работы. Юрист SuperJob Александр Южалин разъяснил нюансы, связанные с подработками.

Если они происходят в свободное от основной работы время, то спрашивать разрешения у основного работодателя не нужно. Такое право работнику предоставляют статья 37 Конституции РФ и глава 44 Трудового кодекса РФ. Правда, есть исключения – если вы работаете генеральным директором. Подиректорствовать параллельно в другой компании можно только с разрешения владельца первого места работы.

0J2A1370 копия.jpg

Уволить за подработку основной наниматель не может. Правда, если подработка будет влиять на качество основной работы, то тут возможны санкции. Например, отработав смену ночным сторожем, рабочий заснул на производстве. Тогда работодатель вправе вас наказать: но не за сам факт постороннего труда, а за плохой результат работы на основном месте.

Дорогие липчане! Продолжаем наблюдать, как за окном приходит весна и следим за весенними новостями. Липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Поздравляю
28 минут назад
Всех работников культуры с профессиональным праздником.Будьте здоровы.Творческих успехов.Благодарность всем,кто сейчас на пенсии.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
