Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку

Нас ждут концерты, спектакль, битва эрудитов и советы для мамочек.

Весна наступает медленно, но неотвратимо. Днём температура поднимется уже от +7 до +9 градусов. Среда пройдёт без осадков, утром возможен туман.









- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.





















С 10:00 перекроют возможность съезда транспорта с улицы Катукова до улицы Кривенкова – до окончания аварийных ремонтных работ. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение городских автобусов №№ 27, 315, 347. Подробности тут













В 10:00 в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) состоится встреча читателей с детской писательницей из Москвы Василисой Солнцевой (6+).









В 10:00 в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) состоится очередное занятие клуба «Нескучное материнство» (16+).









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится очередной «Эрудитариум» (18+).









В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится мощный концерт «Орган и кельтская арфа» (12+).









В 18:00 в актовом зале Центра молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) артисты-любители покажут спектакль по пьесе Т. Уильямса «Трамвай «Желание» (12+).









Если они происходят в свободное от основной работы время, то спрашивать разрешения у основного работодателя не нужно. Такое право работнику предоставляют статья 37 Конституции РФ и глава 44 Трудового кодекса РФ. Правда, есть исключения – если вы работаете генеральным директором. Подиректорствовать параллельно в другой компании можно только с разрешения владельца первого места работы.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;- ул. Кривенкова, стр.2а, 3, 5, 7;- ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;- пр-т. 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Абрикосовой, Папанина, Славянской и Сливовой.С 9:00 до 17:00 обесточат:- уд. 15-й микрорайон, 29;- ул. Добровская;- ул. Железногорская;- ул. Невского, 13, 15;- ул. Н.К. Крупской, 1, 10;- ул. Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5;- ул. Патриотическая;- ул. Суворова, 12, 14, 20.Необходимая ссылка на приложение, которое способно предупредить о городских заторах, возникающих подчас в самых неожиданных местах.В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) покажут мультфильм «Ходячий замок». Япония, 2004. Режиссёр Хаяо МиядзакиОскар 2006 г. за лучший анимационный фильм. Высоченный рейтинг на «Кинопоиске» - 8,3. Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.Автор книги «А вот и бегемот» расскажет о творчестве, о том, как рождаются произведения и поможет малышам полюбить литературу и лучше понять мир.На этот раз разговор пойдёт о профориентации мам в декрете, обсудим. Тема важная, ведь рожать сейчас призывают так рано, как только женщина сможет. И некоторых до декрета не только профессии нет, но и аттестата зрелости. Те, кто успел хоть чуть-чуть потрудится перед роддомом, узнают, как вернуться на работу с новыми навыками. Словом, встреча, полезная со всех сторон. И, конечно, состоится практический мастер-класс по творческому самовыражению, а также развивающие игры с детьми, которые можно повторить дома.В отличие от большинства подобных игр в Липецке существует не ради выкачивания денежных средств с игроков, которые внезапно ощутили потребность почувствовать себя умными, но продолжают платить организаторам псевдоинтеллектуальных мозгобоен. Регистрируют команды от 2 до 7 человек. Участников ждут душевные призы, в том числе особенные – от Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, Липецкой государственной филармонии и футбольного клуба «Металлург».Органист Анджей Дикович, и арфиста Полина Шаронова исполнят английские и ирландские мелодии, а также классические произведения И.С. Баха и С.Франка и даже … композиции The Beatles. Это – очень редкое сочетание инструментов.Литературно-музыкальная постановка от театрального коллектива «Зеркало».Во времена прекрасной стабильности многим липчанам уже не выжить без второй (третьей, пятой…) работы. Юрист SuperJob Александр Южалин разъяснил нюансы, связанные с подработками.Уволить за подработку основной наниматель не может. Правда, если подработка будет влиять на качество основной работы, то тут возможны санкции. Например, отработав смену ночным сторожем, рабочий заснул на производстве. Тогда работодатель вправе вас наказать: но не за сам факт постороннего труда, а за плохой результат работы на основном месте.