Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
Происшествия
628
сегодня, 09:58
1
Пострадавшего при пожаре в в СНТ «Цементник» подростка перевели из реанимации в педиатрическое отделение
У парня отравление угарным газом. Жизнь его вне опасности.
«Сегодня утром его перевели из реанимации в педиатрическое отделение. У парня отравление угарным газом. Жизнь его вне опасности», — сообщила и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Напомним, в этом пожаре, спасая собаку, погибла 14-летняя сестра мальчика. 17-летний подросток и его отец попали в больницы с отравлением угарным газом и ожогами. Дом выгорел полностью.
По гибели 14-летней девочки СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.
Неравнодушные липчане продолжают собирать помощь пострадавшей семье, в которой было шестеро детей, в том числе двое несовершеннолетних.
0
0
0
5
0
Комментарии (1)