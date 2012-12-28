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сегодня, 15:48
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Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки

Только за последние сутки в приемное отделение областной инфекционной больницы обратились 102 человека.

Число обратившихся за помощью в областную инфекционную больницу увеличилось из-за роста заболеваемости ОРВИ. Только за последние сутки в приемное отделение обратились 102 человека. 28 из них госпитализировали. Детское отделение полностью заполнено, и чтобы снизить нагрузку дополнительные койки разворачивают в районных больницах. 

«Непростая ситуация сейчас в третьем отделении. Там лечатся детишки с острыми респираторными инфекциями. Оно полностью заполнено. На утро понедельника там было 105 человек. К обеду 24 пациента выписали. После обработки палат койки снова заполнят. Понимаем, что пик заболеваемости не пройден. Приняли решение развернуть дополнительные койки в районных больницах, чтобы сократить поток в Липецкую областную инфекционную больницу», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Напомним, на минувшей неделе ОРВИ и гриппом заболели 7155 человек (в том числе 157 — гриппом). Это почти на 15% больше, чем неделей раньше. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (65,6%).

Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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Комментарии (20)

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Сначала новые
Давно
22 минуты назад
Пора построить несколько детских инфекционное,а не отправлять деток в Грязи,Данков и.т.д.Министр здравоохранения думать надо головой уже настала пора не издеваться над детьми и их родителями.Три года назад ребенок лежал в больнице г.Грязи ничего хорошего,к ребенку даже не было возможности приехать родители работали.Думайте!!!!
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Нервная мать
сегодня, 19:07
Эх, в мое детство всю зиму бегали на улице, сыпали друг другу за воротник снег, лепили снежки и пили из них такую воду. Если и болели, то только 3 дня. А теперь ни снега не съесть, ни сосулек погрызть, ни детей на улице не увидеть. Зато болеют. Такой стала наша жизнь.
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мысль ваша
42 минуты назад
какая? Вернуться в ваше детство? А ответ на поверхности: раньше не было такого кол-ва авто, не было столько мусора, не было такого общения населения планеты-сейчас самолеты летают даже на Марс почти :) посылки из киталии... Считаешь что все это сейчас возможно как-то отменить? Прекратить? Авто продать, самолеты сбить... В чем смысл вашего комента?
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Ваша мысль
27 минут назад
какая? Вернуться в ваше детство? А ответ на поверхности: раньше не было такого кол-ва авто, не было столько мусора, не было такого общения населения планеты-сейчас самолеты летают даже на Марс почти :) посылки из киталии... Считаешь что все это сейчас возможно как-то отменить? Прекратить? Авто продать, самолеты сбить... В чем смысл вашего комента? В 19 веке самолётов и авто не было. А болели и умирали намного больше чем сейчас
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колыма
сегодня, 18:53
да уж слабенькое поколение
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Партработник
сегодня, 18:06
Нужно дополнительные койки прямо в минздраве области разворачивать . Там и мест много и кругом одни специалисты.
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Светлана
сегодня, 17:58
Говорили что идет страшный вирус который детей порожает
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)))
сегодня, 18:03
Велик и могуч русский язык. Как много в нем зависит от одной буквы.
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Безмасочник
сегодня, 17:42
Уж не ковид ли виноват? Грипп не настолько тяжел, чтобы попадать в больницу.
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Неравнодушный
сегодня, 18:20
Команды не было. Перед этим, команда была, все - КОВИД.
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Молодежь
сегодня, 18:13
Плохо вы информированы о течении гриппа! Гугл в помощь!
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статистик
сегодня, 18:02
Ковид в сентябре и в декабре был пик, сейчас его довольно мало.
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Надя
сегодня, 17:37
Просто какой-то ужас.
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Врач
сегодня, 17:36
Введите дистанционно обучение хотя-бы на месяц, ограничить занятия массового скопления детей, это не шутки или будут осложнения после гриппа.
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родительница
сегодня, 17:13
Долго будем издеваться над детьми? Закройте школы на карантин дней на 10. Грипп - не шутка, а тут и в больницах нет мест уже.
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Р
сегодня, 16:59
Прививайте детей от гриппа люди
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