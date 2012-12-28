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«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Здоровье
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сегодня, 15:48
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Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Только за последние сутки в приемное отделение областной инфекционной больницы обратились 102 человека.
«Непростая ситуация сейчас в третьем отделении. Там лечатся детишки с острыми респираторными инфекциями. Оно полностью заполнено. На утро понедельника там было 105 человек. К обеду 24 пациента выписали. После обработки палат койки снова заполнят. Понимаем, что пик заболеваемости не пройден. Приняли решение развернуть дополнительные койки в районных больницах, чтобы сократить поток в Липецкую областную инфекционную больницу», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Напомним, на минувшей неделе ОРВИ и гриппом заболели 7155 человек (в том числе 157 — гриппом). Это почти на 15% больше, чем неделей раньше. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (65,6%).
Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
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