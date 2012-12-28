Пьяный липчанин украл в Сочи велосипед и тут же его потерял

Сочинские полицейские задержали 40-летнего липчанина за кражу велосипеда из подъезда жилого дома. Когда липчанина задерживали, велосипеда при нем не оказалось: мужчина его попросту потерял.Поиском вора полицейские занялись после обращения жительницы Адлерского района Сочи: она рассказала, что оставила велосипед стоимостью 20 тысяч рублей между пролетами на лестничной площадке. А утром, собираясь на работу, обнаружила его пропажу.«Полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, вышли на след уроженца Липецкой области. Выяснилось, что он не имеет определенного места жительства, зато за его плечами несколько судимостей», — рассказали в УВД по городу Сочи.Нашли липчанина на улице. При допросе он рассказал, что украл велосипед пьяным и не помнит, куда его дел.Возбуждено уголовное дело о краже. Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.