24 аварии — все без пострадавших

Минувшие сутки на дорогах Липецкой области оказались на редкость спокойными.



24 марта автоинспекторы зарегистрировали на дорогах Липецкой области 24 столкновения автомобилей, все эти аварии обошлись без пострадавших«Автоинспекторы выявили 2887 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены пятеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 269.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2559 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 30 нарушений», — рассказали в Госавтоинспекции.