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Здоровье
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сегодня, 13:25
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Мужчина c Кипра приехал делать операцию на сердце в Липецк
Пациенту уже успешно провели криоаблацию.
Изначально мужчина собирался делать операцию в московском Центре им. А.Н. Бакулева. Потом по советам искал в столице хирурга Антона Андреева.
Антон Андреев — сосудистый хирург и специалист, которых по всей России не больше нескольких десятков. Киприот выяснил, что с прошлого года хирург работает в Липецке.
Так мужчина узнал о липецкой кардиохирургии и решил доверить свое сердце нашим врачам.
Сейчас сердечный ритм киприота восстановлен.
Добавим, что по статистике, на миллион населения аритмией страдают не менее 100 тысяч человек. То есть в масштабах Липецкой области с населением более 1,1 миллиона человек потребность в подобных операциях составляет 300-350 в год.
На фото — оперировавший хирург, заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии Липецкой областной клинический больницы Антон Андреев
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