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сегодня, 13:25
25

Мужчина c Кипра приехал делать операцию на сердце в Липецк

Пациенту уже успешно провели криоаблацию.

Сегодня из Липецкой областной больницы выписывают пациента, который приехал лечиться с Кипра. Пациент — русский, ему 60 лет с небольшим. В Липецке мужчине успешно сделали криоаблацию. Операцию проводили платно — она обошлась около 500 000 рублей. В Москве та же платная услуга стоила бы дороже.

Изначально мужчина собирался делать операцию в московском Центре им. А.Н. Бакулева. Потом по советам искал в столице хирурга Антона Андреева.

Антон Андреев — сосудистый хирург и специалист, которых по всей России не больше нескольких десятков. Киприот выяснил, что с прошлого года хирург работает в Липецке.

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Так мужчина узнал о липецкой кардиохирургии и решил доверить свое сердце нашим врачам.

Сейчас сердечный ритм киприота восстановлен.

Добавим, что по статистике, на миллион населения аритмией страдают не менее 100 тысяч человек. То есть в масштабах Липецкой области с населением более 1,1 миллиона человек потребность в подобных операциях составляет 300-350 в год.

На фото — оперировавший хирург, заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии Липецкой областной клинический больницы Антон Андреев
медицина
врач
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 19:21
По доступности бензина написали на 43 месте, а по доступности такой операции на каком?
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Добрый ээх
сегодня, 18:54
ну уж для него то постараются
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политэкономикс
сегодня, 18:41
Коммерциализация общественно значимых функций государства должна быть прекращена. И речь конечно не только о медицине..
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А лександр
сегодня, 18:00
Ну я так понимаю платно это для иностранных граждан, для нас та местных бесплатно?
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Ветеран
сегодня, 17:17
Липчанам восстановить ритм - проблема по себе знаю, а приезжему - пожалуйста, были бы бабки. Взят курс на монетизацию мед услуг в городе. Позор и не стесняются писать об этом.
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липчане
сегодня, 16:42
Мы конечно очень рады, что жителю евроофшора удалось так здорово сэкономить и поправить здоровье в нашей замечательной больнице, и за медиков, заработавших копеечку, тоже рады. Надо поставить больше лайков.
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Может
сегодня, 18:50
быть вы будете писать от своего лица, а не от всех липчан?
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65+
сегодня, 15:56
Когда для граждан России все операции будут бесплатно и в любом городе страны ? Липчане ездят в Москву а с Кипра за бабки пожалуйста . Здесь к кардиологу попасть не просто , чем хвастайтесь помолчите .
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Отлично
сегодня, 15:21
А мы три месяца ждём талон к детскому кордиологу в областную, хотя ребёнок с детства на учёте стоит.
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Молодежь
сегодня, 15:31
Если бы вам надо было срочно, давно могли бы сходить на платный прием! Значит не горит
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Извините,
46 минут назад
Если бы вам надо было срочно, давно могли бы сходить на платный прием! Значит не горит На учёте - значит не первый год в гос. поликлинике карточка
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гость
сегодня, 16:29
Если бы вам надо было срочно, давно могли бы сходить на платный прием! Значит не горит не плюй в колодец еще пить.
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Молодежь
сегодня, 18:08
не плюй в колодец еще пить. Кому пить-тебе?Но не плюй, тогда! Работать идите, если нет денег на врача даже, позорище!
Ответить
У
сегодня, 15:13
нас проворачивают операции половина жителей Средней Азии !
Ответить
Эхо
сегодня, 14:43
Молодцы. Супер... Теперь если что, знаем какие цены, "копейки" - доступно для любого липецкого пенсионера.
Ответить
Молодежь
сегодня, 15:18
Пенсионеры пусть мошенникам платят поменьше, глядишт и на Мальдивы хватит!
Ответить
Молодежь
сегодня, 15:17
Не пишите чушь-для тех, кто имеет полис ОМС операция бесплатная. Для иностранцев платная, хоть чуть надо разбираться, прежде чем нести пургу
Ответить
мизантроп
сегодня, 15:36
Не пишите чушь-для тех, кто имеет полис ОМС операция бесплатная. Для иностранцев платная, хоть чуть надо разбираться, прежде чем нести пургу Вы даже не поняли суть "пурги", неужели так все плохо с когнитивными возможностями молодежи? Талончик на прием иди возьми :)
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Ветеран
сегодня, 17:20
Вы даже не поняли суть "пурги", неужели так все плохо с когнитивными возможностями молодежи? Талончик на прием иди возьми :) Не суди об этом представителе молодежи строго, судя по комментариям он даже грамоте не обучен.
Ответить
Молодежь
сегодня, 18:10
Не суди об этом представителе молодежи строго, судя по комментариям он даже грамоте не обучен. Мимо вас прошло "лучшее в мире образование"? Заметно по пунктуации!
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Пациэнт
сегодня, 14:56
Операция по ОМС
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