Фонтаны на улице Ленина до сих пор в новогодней иллюминации

Демонтировать ее начали только сегодня.

На календаре заканчивается март, а на улице Ленина в Липецке только сегодня начали разбирать световые конструкции, установленные на фонтах к новогодним праздникам.В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что это последние новогодние объекты, остальные уже демонтированы.Напомним, предполагалось, что все новогодние украшения в городе разберут к 1 февраля.