Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцам дома в центре Липецка насчитали по 20 000 рублей за отопление
Общество
После ровной прямой температура в Липецкой области идет на понижение
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
Общество
Служебная собака вышла на пенсию: ротвейлеру Кире ищут новых владельцев
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
73-летнего липчанина будут судить по обвинению в двух изнасилованиях
Происшествия
Пострадавшая при атаке БПЛА 48-летняя женщина — в медикаментозной коме
Общество
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
Общество
В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Происшествия
С двух гаражей по улице Студенческой украли ворота
Происшествия
Читать все
«Мы хотим, чтобы нас отпустили к той управляющей компании, за которую мы проголосовали!»
Общество
Столкновение «ГАЗели» с бензовозом в Липецке записал авторегистратор
Автоновости
Умер пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» многодетный отец
Происшествия
27-летнюю беременную ельчанку осудили за наркотики
Происшествия
По улицам Грязей развернулась ночная погоня: инспектор ДПС преследовал 18-летнего водителя без прав
Происшествия
В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
Происшествия
Выдача ипотеки в Липецкой области сократилась на треть
Экономика
«ЛиАЗ» направит в Липецк мобильную бригаду для обслуживания проблемных автобусов
Общество
73-летняя липчанка умерла в супермаркете
Происшествия
Двое судебных приставов выслушали приговор за служебный подлог и фальсификацию доказательств
Происшествия
Читать все
Происшествия
1193
сегодня, 15:21
14

Умер пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» многодетный отец

Мужчина скончался сегодня утром в больнице.

Сегодня утром в реанимации Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» умер 58-летний мужчина, пострадавший 11 февраля при пожаре в жилом доме СНТ «Цементник». Эту информацию GOROD48 подтвердила его старшая дочь Анастасия. Всего у мужчины было шестеро детей, младшая 14-летняя девочка в том страшном пожаре погибла.

— Папы не стало сегодня в 06:18 в больнице на Соколе, — рассказала Анастасия.

Врачи до последнего боролись за жизнь сложного пациента. Но шансы были малы: мужчина находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Состояние его оценивали как крайне тяжёлое. У многодетного отца была серьёзная термоингаляционная травма — ожоги дыхательных путей и лёгких, а также отравление продуктами горения. Кроме того, ему диагностировали ожоги 11% тела — были обожжены голова и руки.

Жизнь его 17-летнего сына, который также пострадал при пожаре, уже вне опасности.
пожар
0
27
0
1
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
4 минуты назад
Ещё одно горе в семье... слова соболезнования родным и сил пережить такую тяжёлую утрату... Неужели и после этой смерти наше областное правительство и мэрия не окажет семье помощь?!
Ответить
Дачник
12 минут назад
Власти обязаны помочь этой семье.
Ответить
Татьяна
14 минут назад
Царствие небесное новоприставленным! Подскажите, куда отправить помощь?
Ответить
!
3 минуты назад
В статье город48 от 12 февраля, 10.21 минут
Ответить
Татьяне
9 минут назад
Татьяна, здравствуйте! В предыдущих статьях про эту несчастную семью есть телефон старшей дочери. По вопросам помощи обращайтесь, пожалуйста, к ней.
Ответить
Гость
10 минут назад
Есть ранее данные. Счёт старшей дочери Анастасии.
Ответить
Гость
19 минут назад
Господи! Соболезнование семье!
Ответить
МАЛИНА ШИП
19 минут назад
Господи! Какой кошмар! Сколько боли и горя семье! Сегодня похоронили погибшую девочку, и сегодня умер её отец. Такая страшная трагедия! Почему нет комментариев от властей? Вот и газификация СНТ - люди уже гибнут, пока пытаются согреться. А воз и ныне там.
Ответить
С сокола
24 минуты назад
Очень горько. Царство небесное отцу и дочке. Сил родным пережить эту страшную трагедию .
Ответить
Александр Н.
27 минут назад
Соболезнование,упокой Господи его душу.
Ответить
Ника
46 минут назад
Да,Царствие Небесное новоприставленным! Липчане давайте поможем семье финансово. Да кто-то скажет сами живем на последние. Но 500 руб роли не сыграют. А снмье - помошь.
Ответить
Бабушка…
56 минут назад
Боже мой… …. Господи… помяни во Царствии Твоем новопреставленных отца и дочку, добрых людей… прости им согрешения вольные и невольные… и даруй им Царствие Твое Небесное…… Девочка вернулась за собакой… христианская Любовь ко всему Божьему творению……
Ответить
Мда
58 минут назад
Люди, давайте помогать семье! Отправьте хоть 100 рублей! И конечно вопрос к государству почему многодетная семья жила в дачном доме без газа. И будет ли оказывать помощь семье?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить