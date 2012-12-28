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Происшествия
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сегодня, 15:21
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Умер пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» многодетный отец
Мужчина скончался сегодня утром в больнице.
— Папы не стало сегодня в 06:18 в больнице на Соколе, — рассказала Анастасия.
Врачи до последнего боролись за жизнь сложного пациента. Но шансы были малы: мужчина находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Состояние его оценивали как крайне тяжёлое. У многодетного отца была серьёзная термоингаляционная травма — ожоги дыхательных путей и лёгких, а также отравление продуктами горения. Кроме того, ему диагностировали ожоги 11% тела — были обожжены голова и руки.
Жизнь его 17-летнего сына, который также пострадал при пожаре, уже вне опасности.
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