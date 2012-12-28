Оформленный мошенниками кредит разрешили не возвращать

Повезло одному конкретному пенсионеру — его права отстояла в суде прокуратура.

Прокуратура Правобережного района Липецка добилась признания незаключенным кредитного договора, в феврале 2025 года оформленного мошенниками от имени обманутого пенсионера. На имя липчанина без его ведома и согласия повесили потребительский кредит в 14 тысяч рублей.«Прокуратура направила в суд иск о признании договора незаключенным и внесении изменений в кредитное досье гражданина, и эти требования были удовлетворены», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.