Происшествия
2450
сегодня, 10:59
24

На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями

Разбиты стёкла. Каждый из перевозчиков оценивает ущерб примерно в 20 000 рублей. Отдел полиции №6 проводит проверку.

20 марта в 17:25 на улице Ильича,12 два автобуса во время поворота с улицы Ленинградской закидали камнями. Очевидцы заметили двоих детей — мальчиков 10-12 лет.

В результате у автобуса 19-го маршрута перевозчика ИП Филипов оказалось разбито стекло средней двери, а у «Волгабаса» маршрута 323А перевозчика ИП Семенихина — лобовое стекло.

wQCrU9y71a3BbZEOUl-9bPcqS9XfdfGBAJQq48f8ocPW_BkDRmNq-l8pOp7ktHxc1kDCQioQIA1ZDxF7LJRsgf_n.jpg+2026-03-24-10.30.36.jpg

Как рассказал GOROD48 Алексей — сотрудник службы безопасности перевозчика ИП Филипов, хулиганов поймал водитель одного из автобусов. На улицу были вызваны родители и полиция. Но отец одного из мальчиков отрицал, что это сделал его сын, и требовал доказательств. Хотя само происшествие записал регистратор автобуса, в котором разбили дверь.

По этой записи видно, как во время движения автобуса один из детей прячется за припаркованную машину, а второй бросает камень в сторону автобуса и убегает за ту же машину. В это время стекло двери трескается, но не осыпается.

Замену стекла разбитой средней двери безопасник ИП Филипов оценивает примерно в 20 000 рублей, примерно во столько же обойдётся и замена лобового стекла у второго автобуса.

«Кроме того, cвоими действиями хулиганы подвергли опасности здоровье пассажиров автобуса, которые могли порезаться осколками разбитого стекла. Доставлены неудобства другим жителям Тракторозаводского района, так как во время разбирательств и оформления происшествия автобусы пропускали свои рейсы. Перевозчиками написано заявление в 6-й отдел полиции», — рассказал GOROD48 Алексей.

«Отделе полиции №6 проводит проверку обстоятельств повреждения имущества. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению противоправных деяний. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
хулиганство
общественный транспорт
Комментарии (24)

Пессимист
8 минут назад
Дверное стёклышко и лобовое стекло в одну цену?
Мент
16 минут назад
Откуда дети учатся всему, 90 % от родителей, защитник папаша видно еще тот фрукт, взыскать с него по полной.
САИ
41 минуту назад
С этого папаши взыскать все издержки, мальчишек поставить на учёт. Вот оно современное воспитание, начинать воспитание надо с родителей.
Мефодий
47 минут назад
Автобус большой, железный, что ему будет. А вот детишкам никто не объяснил, что хорошо, а что плохо. Они же дети.
...
сегодня, 12:30
Рождаемость повышаем, а за детьми смотреть некому и некогда.
Инна
сегодня, 12:23
Ювенальная юстиция, не могу остановиться от хохота
Олег
сегодня, 12:15
Наказать по всей строгости и поставить на учёт , везде полно бесплатных секций , даже в школе !!!! Мой ребёнок ходит на бесплатные секции в школу !!!!
Точно
сегодня, 12:11
Леночка, бедные в смысле бедно одетые ? Тогда, да, бедные детишки.
Слушай сюда
сегодня, 12:09
Работать никто не хочет,особенно доблестная полиция!результат на лицо,ущерб,нет проводим проверку!смех над вами!
Карабас--Барабас
сегодня, 12:06
При царе--батюшке эфективным средством воспитания были розги
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
