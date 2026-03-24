На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями

Разбиты стёкла. Каждый из перевозчиков оценивает ущерб примерно в 20 000 рублей. Отдел полиции №6 проводит проверку.

20 марта в 17:25 на улице Ильича,12 два автобуса во время поворота с улицы Ленинградской закидали камнями. Очевидцы заметили двоих детей — мальчиков 10-12 лет.В результате у автобуса 19-го маршрута перевозчика ИП Филипов оказалось разбито стекло средней двери, а у «Волгабаса» маршрута 323А перевозчика ИП Семенихина — лобовое стекло.Как рассказал GOROD48 Алексей — сотрудник службы безопасности перевозчика ИП Филипов, хулиганов поймал водитель одного из автобусов. На улицу были вызваны родители и полиция. Но отец одного из мальчиков отрицал, что это сделал его сын, и требовал доказательств. Хотя само происшествие записал регистратор автобуса, в котором разбили дверь.По этой записи видно, как во время движения автобуса один из детей прячется за припаркованную машину, а второй бросает камень в сторону автобуса и убегает за ту же машину. В это время стекло двери трескается, но не осыпается.Замену стекла разбитой средней двери безопасник ИП Филипов оценивает примерно в 20 000 рублей, примерно во столько же обойдётся и замена лобового стекла у второго автобуса.«Кроме того, cвоими действиями хулиганы подвергли опасности здоровье пассажиров автобуса, которые могли порезаться осколками разбитого стекла. Доставлены неудобства другим жителям Тракторозаводского района, так как во время разбирательств и оформления происшествия автобусы пропускали свои рейсы. Перевозчиками написано заявление в 6-й отдел полиции», — рассказал GOROD48 Алексей.«Отделе полиции №6 проводит проверку обстоятельств повреждения имущества. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к совершению противоправных деяний. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.