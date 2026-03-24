Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова

Съезд перекрывается на время аварийных работ энергетиков. До их завершения изменятся три автобусных маршрута.



С 10 утра 25 марта и до окончания работ будет ограничено движение на съезде с улицы Катукова на улицу Леонтия Кривенкова в районе дома №7. Перекрытие вызвано аварийными работами на сетях водоснабжения.«В связи с этим изменится движение автобусов маршрутов №27, 347, 315. В направлении Октябрьского рынка оно будет осуществляться по схеме: «ул. Катукова – ул. Стаханова – пр. 60 лет СССР – далее по маршрутам». В обратном направлении — без изменений», — сообщили в администрации Липецка.