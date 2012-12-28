Все новости
Экономика
223
сегодня, 15:22
1

Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения

На начало 2026 года на одного жителя региона приходился долг перед банками в 322,7 тысячи рублей.

Липецкая область заняла 13 место в рейтинге РИА Новости по закредитованности населения — она вошла в топ-20 регионов с самой низкой долговой нагрузкой. 

К началу 2026 года долг перед банками в пересчете на одного жителя Липецкой обалсти составлял 322,7 тысячи рублей — за год он снизился в среднем на 2,7 тысячи рублей. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и средней годовой зарплаты в регионе составляет 40,7%. 

Для рейтинга уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и зарплаты за 12 месяцев. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — из данных Росстата. Годовая зарплата рассчитывалась в среднем за 12 месяцев, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года, а численность экономически активного населения в среднем с 1 января 2025 года по 1 декабря 2025 года. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 января 2026 года. В расчётах зарплаты учитывалась выплата подоходного налога. Регионы в рейтинге расположены от наименее закредитованного к наиболее закредитованному. 

В целом долг жителей России по кредитам составляет 45,7% от годового объёма зарплаты. На человека приходится 473,3 тысячи рублей долга, и эта сумма за 2025 год выросла на 14 тысяч рублей. Лидерами по наименьшей доли кредитов стали регионы Северного Кавказа. В Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет всего 12% (средний долг перед банками 54,4 тысячи рублей). Вторую и третью позиции в рейтинге заняли Дагестан и Чечня с одинаковым результатом 25,3% (задолженности – 129,6 тысячи и 121,8 тысячи рублей соответственно). Аутсайдерами являются Тува и Калмыкия: долговая нагрузка жителей Тувы находится на уровне 138,6% (1 миллион 80,5 тысячи рублей), а у Калмыкии — 120% (692,1 тысячи).

Комментарии (1)

Сначала новые
Хм
49 минут назад
Была новость по вкладам, что средний вклад на душу 100т.р. или я путаю?
Ответить
