На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор

А на бетонные укрытия потратят 10 миллионов рублей.

Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета рассмотрела первый в этом году пакет поправок муниципального бюджета. И это было не сокращение расходов, что должно случиться в марте, а их увеличение за счет, главным образом, зачисления в городскую казну остатков средств прошлого года.За счет этих остатков бюджет города по расходам вырос на два миллиарда рублей. Главный финансист мэрии Татьяна Григорова предложила депутатам 1,2 миллиарда потратить на то, что не успели сделать в 2024 году.Так, МУП «Липецктеплосеть» получит 252 млн рублей субсидии на исполнение своих обязательств по услугам отопления и горячему водоснабжению жителей Сырского Рудника и Сокола. 200 миллионов потратят на единовременные выплаты контрактникам в размере полумиллиона каждому и приобретение дизельной электростанции для мэрии. 174 миллиона выделены на капремонт мемориального комплекса на площади Героев и памятника Победы.Другими расходами станут 108 млн рублей на строительство ливневки и очистных сооружений для сброса ливневых и дренажных вод с улиц Раздольной, Вольной, Новой в привокзальные пруды. На реконструкцию моста по улице Октябрьской через водоотводной канала потратят 22,2 миллиона рублей, на ремонт подземного перехода на проспекте Мира — 21,5 миллиона, новая дорога на кладбище в Сселках обойдется в 12 миллионов, а ремонт памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, — в 6,4 миллиона. На новое оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках, построенного в прошлом году, выделят 12 миллионов рублей, на разработку проекта строительства участка дороги, ведущей к гипермаркету «Лемана Про» в «Елецком» запланированы еще 12 миллионов.За счет корректировки безвозмездных поступлений по доходам и расходам параметры бюджета увеличиваются еще на 218,3 млн рублей. Средства предлагается направить, в том числе, на приобретение и установку бетонных сооружений на территории Липецка (10 миллионов рублей), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителей (208,3 миллиона), на зарплаты «замполитов», советников директоров школ по воспитательной работе (17,3 миллиона).Депутат Николай Двугрошев возмутился тем, что в этом году новая ливневка появится только в районе Опытной. Что такое 108 миллионов по сравнению с необходимыми на строительство такой сети в городе несколькими миллиардами!— У нас никогда не будет качественных дорог, если с них не отведена вода! Прошу подойти к решению этой проблемы комплексно. Дорог в городе ремонтируют немало, но уже на второй-третий год на них появляется колейность. Это говорит о том, что у дорог никакое основание. А мы продолжаем менять только верхний слой асфальта на них, оставляя со старой подложкой. Но надо делать все так, чтобы о нас помнили с благодарностью!Вице-мэр Светлана Сурмий, похоже, не поняла слов депутата. Она сказала, что в бюджете нет нескольких миллиардов на строительство сети ливневой канализации, и что дороги в Липецке строят. В прошлом году — целых пять. А председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев и вовсе обиделся на критику:— Если идти по тому пути, который вы предлагаете, мы будем ремонтировать за год не 55 километров дорог, а всего пять!— Так может и надо пойти по такому пути, — настаивал на своем Николай Двугрошев.— Я с вами не соглашусь, — оставил за собой последнее слово Павел Звонарев.В результате правок бюджет Липецка на 2025 год по доходам составит 20,5 миллиарда рублей, по расходам – 23,1 миллиарда (с дефицитом в 2,6 миллиарда рублей).