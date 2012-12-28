Все новости
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка

В школах №№ 14, 16, 21, 37, 41, 48, 50, 55, 64, 66 и 77 уже в марте-апреле появятся строители, но с подготовительными работами к большим ремонтам.

Мэрия Липецка решила сместить капитальные ремонты 11 школ, которые должны были начаться в марте-апреле. Врио главы городской администрации Светлана Бедрова сообщила, что в школах №№ 14, 16, 21, 37, 41, 48, 50, 55, 64, 66 и 77 в марте-апреле начнутся лишь подготовительные работы. Развернутся же строители в мае. Это сделано для того, чтобы не переводить детей в другие школы в конце четверти или триместра, а дать спокойно доучиться в родных стенах.

Сейчас завершается обновление самой старой школы Липецка, 4-й, на улице Парковой на Новолипецке. По данным мэрии, она готова на 99%. Школа откроется 1 апреля. Продолжаются начатые осенью капремонты еще четырех школ Липецка: №№ 40, 49, 51, 72. Они должны завершиться в августе. Ремонт знаменитой 59-й школы «Перспектива» в 19-м микрорайоне начнется 1 июня, а закончится 30 сентября.

Кстати, департамент образования администрации Липецка объявил о поиске подрядчиков на капремонт еще трех школ вдобавок к тем, ремонт которых начнется или закончится в этом году.

На торги выставлены контракты с почти одинаковой стартовой ценой. За обновление возведенной в 1946 году 7-й школы управление капитального строительства готово заплатить 135 599 418 рублей, за преображение 42-й школы, принявшей учеников в 1986 году, — 135 379 862 рубля, за апгрейд 70-й школы 1971 года постройки — 135 332 809 рублей. Подрядчики должны зайти в эти школы 1 ноября, а сдать объекты заказчику — к 31 августа 2027 года.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юлия
14 минут назад
Интересно, сколько будет переноситься ремонт 9 школы? Еще в позапрошлом году должен был быть ремонт. А теперь ее даже в планах на ремонт нет!
Ответить
Макс
18 минут назад
а в мае дети будут на стройке учиться?
Ответить
страные ремонты
20 минут назад
Когда была построена школа № 77, школа №55 и школа №14 ? А вот школа № 36 построенная в 1962 году, никогда не знала серьёзного ремонта. И это очень страно. Как определяют необходимость проведения департамент и госпожа Бедрова.
Ответить
Савелий
27 минут назад
Правильно я понимаю, что начало ремонта школ изначально никак не было привязано к графику работы самих школ? Интересно, почему так?
Ответить
гость
15 минут назад
Раньше, ремонты не имели право начинать, пока идëт подготовка к экзменам и сами экзамены. А они проторговали контракты, деньги быстрее перечислить надо.
Ответить
