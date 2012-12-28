Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
В школах №№ 14, 16, 21, 37, 41, 48, 50, 55, 64, 66 и 77 уже в марте-апреле появятся строители, но с подготовительными работами к большим ремонтам.
Сейчас завершается обновление самой старой школы Липецка, 4-й, на улице Парковой на Новолипецке. По данным мэрии, она готова на 99%. Школа откроется 1 апреля. Продолжаются начатые осенью капремонты еще четырех школ Липецка: №№ 40, 49, 51, 72. Они должны завершиться в августе. Ремонт знаменитой 59-й школы «Перспектива» в 19-м микрорайоне начнется 1 июня, а закончится 30 сентября.
Кстати, департамент образования администрации Липецка объявил о поиске подрядчиков на капремонт еще трех школ вдобавок к тем, ремонт которых начнется или закончится в этом году.
На торги выставлены контракты с почти одинаковой стартовой ценой. За обновление возведенной в 1946 году 7-й школы управление капитального строительства готово заплатить 135 599 418 рублей, за преображение 42-й школы, принявшей учеников в 1986 году, — 135 379 862 рубля, за апгрейд 70-й школы 1971 года постройки — 135 332 809 рублей. Подрядчики должны зайти в эти школы 1 ноября, а сдать объекты заказчику — к 31 августа 2027 года.
