Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории

Он будет обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Историю в школах будут сдавать с января по апрель.

Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал новый экзамен для девятиклассников: уже в следующем учебном году им предстоит сдавать обязательный устный экзамен по истории.Провал на этом экзамене не позволит получить допуск к государственной итоговой аттестации. Предполагается, что историю девятиклассники будут сдавать с января по апрель. Содержание всех заданий будет полностью соответствовать материалам, изложенным в официальных школьных учебниках истории.«В текущем, 2026/27 учебном году, Минпросвет и Рособрнадзор организуют обучение школьных учителей формату нового устного экзамена.Для выпускников 11-х классов сохранится экзамен по истории по выбору для поступления в вузы на гуманитарные специальности», — сообщили в липецкой мэрии.