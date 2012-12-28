Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Общество
сегодня, 16:01
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Он будет обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации. Историю в школах будут сдавать с января по апрель.
Провал на этом экзамене не позволит получить допуск к государственной итоговой аттестации. Предполагается, что историю девятиклассники будут сдавать с января по апрель. Содержание всех заданий будет полностью соответствовать материалам, изложенным в официальных школьных учебниках истории.
«В текущем, 2026/27 учебном году, Минпросвет и Рособрнадзор организуют обучение школьных учителей формату нового устного экзамена.
Для выпускников 11-х классов сохранится экзамен по истории по выбору для поступления в вузы на гуманитарные специальности», — сообщили в липецкой мэрии.
