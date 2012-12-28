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Происшествия
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44 минуты назад
Гибель 13-летней девочки: СК возбудил уголовное дело
Следствие рассматривает версию неисправности проводки и обогревателя.
По данным следствия, днем 11 февраля 2025 года при тушении пожара в доме на территории СНТ «Цементник» обнаружено тело девочки. Ее отцу и брату, госпитализированным с ожогами и отравлением угарным газом, в настоящее время оказывается медицинская помощь.
По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.
«Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы для установления причин смерти потерпевшей и возгорания», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.
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