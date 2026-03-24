Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Сегодня в Липецке: мартовские коты, удалёнки больше не будет, сокращения уже начались
Общество
22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу после столкновения с грузовиком
Происшествия
Над Липецкой областью ночью уничтожены беспилотники
Происшествия
На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями
Происшествия
Водителя и двух пассажиров доставали из столкнувшегося с фурой «ВАЗа» спасатели
Происшествия
Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Происшествия
Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»
Происшествия
Липецк — в мыле!
Общество
В Липецкой области воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща
Общество
Читать все
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Общество
Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы
Общество
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Общество
В мае Липецкой области угрожают природные пожары
Общество
Одинокий лебедь облюбовывает набережную
Общество
Оформленный мошенниками кредит разрешили не возвращать
Происшествия
Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова
Общество
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пострадавшие в пожаре на улице Шуминского мальчики переведены из реанимации в обычное отделение
Происшествия
Читать все
Общество
1768
сегодня, 15:55
15

Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы

В региональном министерстве здравоохранения надеются, что подрядчик сдаст поликлинику к 15 апреля.

Осталась ровно неделя до ранее заявленной даты завершения капремонта поликлиники №1 в Липецке. Однако к 31 марта работы на долгострое явно не закончатся. В этом сегодня убедился GOROD48.

В поликлинике еще полно дел. Основная часть ремонта уже завершена, но предстоит масса монтажных и отделочных работ.

— Стараемся, работаем даже по выходным, чтобы не выпасть из графика. Но нас изрядно тормозят недоделки, оставленные предыдущим подрядчиком. Мы переделали массу дополнительных работ. Хотим, конечно, успеть сдать объект к 31 марта, а там как получится, — рассказал GOROD48 представитель подрядной организации «МонтажТехСтрой».

А еще мы выяснили, что работы ведутся только на цокольном и первом этаже здания. Ремонт второго этажа застопорился давно и его оставили как есть. Для персонала и пациентов поликлиники он будет закрыт — на лестнице установлены запирающиеся двери.

Мы обратились за комментариями в региональное министерство здравоохранения. Задержку ремонта в министерстве объяснили рядом выявленных дефектов и дополнительных работ, например обустройством стяжки пола цокольного этажа, чего не было в проектно-сметной документации, а также значительными объемами переустройства электросети. И высказали надежду, что к 15 апреля примут объект у подрядчика.

Напомним, капремонт поликлиники №1 начался весной 2024 года. Терапевты и узкие специалисты — неврологи, кардиологи, хирурги и стоматологи — переехали в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля, 9а, а эндоскописты и рентгенологи — в поликлинику БСМП №1. Подрядчик, компания «ПромЭнергоСтрой», должен был сдать объект в эксплуатацию 1 сентября того же года, но после нескольких месяцев интенсивных работ ремонт встал.

У регионального министерства здравоохранения возникли претензии, как к срокам, так и качеству исполнения 143-миллионного контракта. В свою очередь, в феврале 2025 года подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к поликлинике о взыскании 70,2 миллиона рублей за выполненные, но неоплаченные работы и 3,2 миллиона рублей пени. Суд длился до октября и закончился мировым соглашением: истец получил 40 миллионов рублей за выполненные работы и 1,5 миллиона рублей неустойки. Замерший ремонт поликлиники №1 возобновился 27 ноября. Новый подрядчик, компания «МонтажТехСтрой», взялся завершить работы за 83 миллиона рублей к 31 марта этого года.
Комментарии (15)

Липецкая аномалия
37 минут назад
Пол-землекопа, пол-поликлиники.
Ответить
Виктор
сегодня, 18:54
Да не, не успеют, там ещё конь не валялся. Второй этаж вообще забросили, заколотят дверь, да я думаю и первый не нужен. Предлагаю всём строительным компаниям поднапрячься и отремонтировать качественно до 1апреля тамбур на входе, посадить туда бабушку-фельдшера с аптечкой (йод там, зелёнки побольше и бинтов) пусть лечит, и торжественно с шариками и губернатором открыть в срок 1 апреля
Ответить
Местный с . Сокола
сегодня, 18:41
Что толку отремонтировали у нас полеклиннике хорошо но насаждали терапевтов инвалидов пенсионеров которые не одного рецепта правильно не напишут и осматривают больного зачем нам нужна такая полеклиннике.
Ответить
Гость2
сегодня, 18:40
Не радуйтесь был после ремонта в поселковой полеклиннике на соколе толку не какого собрали всех пенсионеров терапевтов половино слепых и не могут нормально выписать рецепты.
Ответить
Sергий
сегодня, 18:28
Такая же бодяга как и сдача нового онкологического корпуса - был срок 2024, а воз и ныне там.
Ответить
555
сегодня, 17:33
На втором этаже терапевты были и стоматологи, если не ошибаюсь? Их куда теперь?
Ответить
я не понял
сегодня, 17:15
Почему 2-й этаж не будут доделывать?
Ответить
Гость
сегодня, 17:14
Открытия половины здания сейчас в тренде ? Это что-то новое за последние 4 года правления этой власти в городе. Открывают не доделанные объекты мосты, поликлиники, дороги, здания.
Ответить
Сд2
сегодня, 16:37
У нас и трамвайные пути «для пенсионеров» уж ск лет по Московской-циолковского прокладывают!!!???Собянин за это время М метро бы уж проложил! А у нас разворовали, сплошных столбов понаставили и конца это дороги не видно! Такой у Липецких строек видно обычай…
Ответить
Дмитрий
сегодня, 16:35
Если подрядчик в суде добился выплат,и мирового соглашения то заказчик тоже не пушистый?
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
