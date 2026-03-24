Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы

Осталась ровно неделя до ранее заявленной даты завершения капремонта поликлиники №1 в Липецке. Однако к 31 марта работы на долгострое явно не закончатся. В этом сегодня убедился GOROD48.В поликлинике еще полно дел. Основная часть ремонта уже завершена, но предстоит масса монтажных и отделочных работ.— Стараемся, работаем даже по выходным, чтобы не выпасть из графика. Но нас изрядно тормозят недоделки, оставленные предыдущим подрядчиком. Мы переделали массу дополнительных работ. Хотим, конечно, успеть сдать объект к 31 марта, а там как получится, — рассказал GOROD48 представитель подрядной организации «МонтажТехСтрой».А еще мы выяснили, что работы ведутся только на цокольном и первом этаже здания. Ремонт второго этажа застопорился давно и его оставили как есть. Для персонала и пациентов поликлиники он будет закрыт — на лестнице установлены запирающиеся двери.Мы обратились за комментариями в региональное министерство здравоохранения. Задержку ремонта в министерстве объяснили рядом выявленных дефектов и дополнительных работ, например обустройством стяжки пола цокольного этажа, чего не было в проектно-сметной документации, а также значительными объемами переустройства электросети. И высказали надежду, что к 15 апреля примут объект у подрядчика.Напомним, капремонт поликлиники №1 начался весной 2024 года. Терапевты и узкие специалисты — неврологи, кардиологи, хирурги и стоматологи — переехали в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля, 9а, а эндоскописты и рентгенологи — в поликлинику БСМП №1. Подрядчик, компания «ПромЭнергоСтрой», должен был сдать объект в эксплуатацию 1 сентября того же года, но после нескольких месяцев интенсивных работ ремонт встал.У регионального министерства здравоохранения возникли претензии, как к срокам, так и качеству исполнения 143-миллионного контракта. В свою очередь, в феврале 2025 года подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к поликлинике о взыскании 70,2 миллиона рублей за выполненные, но неоплаченные работы и 3,2 миллиона рублей пени. Суд длился до октября и закончился мировым соглашением: истец получил 40 миллионов рублей за выполненные работы и 1,5 миллиона рублей неустойки. Замерший ремонт поликлиники №1 возобновился 27 ноября. Новый подрядчик, компания «МонтажТехСтрой», взялся завершить работы за 83 миллиона рублей к 31 марта этого года.