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1753
сегодня, 10:11
16

Из-за поломки автобуса до Москвы липчане опоздали на рейс в Дубай: семья получила по суду 207 000 рублей

Семейная пара из Липецка планировала слетать в ОАЭ к сыну, но по пути в Домодедово сломался автобус.

Опоздавшим на самолёт в Дубай из-за поломки автобуса Липецк-Москва пассажирам перевозчик должен выплатить 207 000 рублей: в эту сумму вошли стоимость автобусной перевозки, понесенные убытки (на покупку новых авиабилетов, оплату гостиницы в аэропорту, а также стоимость оплаченных экскурсий, которые они не смогли посетить из-за задержки), компенсация морального вреда и штраф. Решение вынес Липецкий областной суд.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, семейная пара из Липецка планировала слетать в Объединенные Арабские Эмираты к сыну. Липчане купили авиабилеты на рейс Москва-Дубай-Москва из аэропорта Домодедово за 83 тысячи рублей и билеты на автобус Липецк-Москва с заездом в Домодедово за 3,5 тысячи рублей. Но по дороге из Липецка в Москву автобус сломался. Был предоставлен другой автобус, но в аэропорт он прибыл с опозданием, и липчане на свой рейс не успели. Они были вынуждены покупать новые билеты в ОАЭ и обратно (так супруги не вылетели из Москвы, обратные билеты были автоматически аннулированы).

Индивидуальный предприниматель — перевозчик на автобусном рейсе Липецк-Москва требования о возмещении понесенных расходов не признал, и тогда пассажиры пошли в суд, который встал на их сторону.
автобус
транспорт
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Кому щи пусты
19 минут назад
а кому - жемчуг мелковат!)))))
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Коммунист
сегодня, 12:33
В наше время люди по по Дубаям не летали. Ездили в Москву за колбасой
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Инфекцию
сегодня, 11:36
подхватят и припрутся сюда лечится,людей заражать.
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Читатель
сегодня, 12:25
Это вы так злитесь , что вам поездка в Дубай недоступна по финансам, там чистота, какая вам даже не снилась , это ж не Индия, учи географию
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Гость
сегодня, 11:26
Автобус не один в Москву, лучше ехать с запасом 5-6 часов, посидеть в аэропорту.
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Пыщева
сегодня, 10:53
Летять в Дубаи, а пользуются автобусом. На ж/д с Грязей денег не хватило
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Светлана
сегодня, 11:18
Вы нормальная??!!Люди едут,как им удобнее!До аэропорта сразу.Так едут все _автобусом.А вы ускоряете их экономией.
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Пыщева
сегодня, 12:31
Вы нормальная??!!Люди едут,как им удобнее!До аэропорта сразу.Так едут все _автобусом.А вы ускоряете их экономией. Экономия в чем? Потратить время, деньги, нервы из-за поломки автобуса? Риски надо просчитывать!
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Animal planet.
сегодня, 12:00
Вы нормальная??!!Люди едут,как им удобнее!До аэропорта сразу.Так едут все _автобусом.А вы ускоряете их экономией. Нечего в Дубае делать,там жара просто адская,лучше нашего леса ничего нет,. Но я летал до Москвы из Липецка на самолёте,там всего час лететь,это когда ещё аэропорт работал.
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Знающий
сегодня, 12:03
Нечего в Дубае делать,там жара просто адская,лучше нашего леса ничего нет,. Но я летал до Москвы из Липецка на самолёте,там всего час лететь,это когда ещё аэропорт работал. Там сейчас максимум плюс 27-30.
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-
сегодня, 10:44
А когда из-за снегопада не вышли маршрутки и из-за очередного забега марафонцев тебя увольняют за опоздание, с кого спрашивать?
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Викторм
сегодня, 10:35
Этот индивидуальный предприниматель очень глупо поступил. Если бы не упирался, заплатил бы раза в два меньше.
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1
сегодня, 10:49
Вряд ли заплатил. Будет отдавать по 500р, а через год поменяет юр.лицо.
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Викторм
сегодня, 12:04
Вряд ли заплатил. Будет отдавать по 500р, а через год поменяет юр.лицо. Ничего не получится. Если на нем междугородние рейсы, придется отдать.
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Артем
сегодня, 10:34
Не редко случается когда крание рейсы по маршруту 24 Сырский-Чаплыг Шоссе и 33 3-ий участок ЛТЗ -Чаплыг Шоссе не выполняются вообще альтернатив нет до Баумана 333Б приходится брать такси, интересно если иск подавать можно с департамента взыскать траты на такси? или моральный вред?
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Гость
сегодня, 11:21
А вы попробуйте.Вы ж ни разу не пожаловались на это всерьез.
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