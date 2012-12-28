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Общество
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сегодня, 10:11
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Из-за поломки автобуса до Москвы липчане опоздали на рейс в Дубай: семья получила по суду 207 000 рублей
Семейная пара из Липецка планировала слетать в ОАЭ к сыну, но по пути в Домодедово сломался автобус.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, семейная пара из Липецка планировала слетать в Объединенные Арабские Эмираты к сыну. Липчане купили авиабилеты на рейс Москва-Дубай-Москва из аэропорта Домодедово за 83 тысячи рублей и билеты на автобус Липецк-Москва с заездом в Домодедово за 3,5 тысячи рублей. Но по дороге из Липецка в Москву автобус сломался. Был предоставлен другой автобус, но в аэропорт он прибыл с опозданием, и липчане на свой рейс не успели. Они были вынуждены покупать новые билеты в ОАЭ и обратно (так супруги не вылетели из Москвы, обратные билеты были автоматически аннулированы).
Индивидуальный предприниматель — перевозчик на автобусном рейсе Липецк-Москва требования о возмещении понесенных расходов не признал, и тогда пассажиры пошли в суд, который встал на их сторону.
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