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Общество
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сегодня, 14:24
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Анатолий Емельянов: «То, что на меня жалуются в СМИ, считаю намеренной провокацией»
Клиенты семейного турагентства депутата липецкого областного Совета продолжают обращаться в GOROD48 с жалобами на пропавшие туры.
— Мы не раз летали от этой турфирмы и не было проблем. Вот и в этот раз связались с нашим депутатом, который заверил нас, что все нормально, что мы полетим от компании «Библио Глобус». Но в субботу, 14 декабря, мы не получили наших документов. На наши вопросы Анатолий отвечал, что нам отказал Египет. Да быть такого, конечно, не могло, ведь наши друзья успели с последний момент купить путевки и улететь на отдых. А мы с мамой остались. И всех наших денег нам до сих пор не вернули, — рассказала GOROD48 липчанка Виктория.
Анатолий Емельянов вернул разовым платежом туристов только 41 тысячу рублей. И все. «Всякий раз он кормит нас завтраками», — говорит Виктория.
Напомним, что проблемы у семейной турфирмы депутата Емельянова начались осенью. Тогда в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Алина Хомякова, которая по рекомендации руководителя фракции ЛДПР в областном Совете купила у его родственников тур на Кубу, но в итоге никуда не полетела. В итоге, не дождавшись полного возврата денег, она с мужем обратились в отдел полиции №2 УМВД России по Липецку с заявлением о привлечении Емельянова к ответственности за присвоение 256 500 рублей.
— Эта история напрямую меня не касается, — так отреагировал предложение GOROD48 прокомментировать жалобу туристов, не попавших в Египет, Анатолий Емельянов.
— А как же сканы вашей переписки с туристами, где находится аватарка с вашей фотографией?
— Это ни о чем не говорит. Аватарку можно и подделать. В любом случае, не возврат денег по договору — это гражданско-правовые отношения. Но в суд те, кто пожаловался вам, почему-то не пошли. Они пошли в СМИ. То, что на меня жалуются в СМИ, считаю намеренной провокацией, — заявил депутат.
Анатолий Емельянов сказал, что этого бизнеса с недавних пор у его семьи уже нет.
— По обращениям не получивших назад своих денег туристов УМВД РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку. Вас уже опрашивали?
— Нет. Меня никто в полицию не приглашал, — ответил Анатолий Емельянов.
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