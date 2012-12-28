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сегодня, 14:24
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Анатолий Емельянов: «То, что на меня жалуются в СМИ, считаю намеренной провокацией»

Клиенты семейного турагентства депутата липецкого областного Совета продолжают обращаться в GOROD48 с жалобами на пропавшие туры.

16 декабря в египетский отель Sunny Days El Palacio Resort из аэропорта Шереметьево чартерным рейсом «Аэрофлота» должна была отправиться группа липчан, оформивших путевки через турагентство «Всетурскидки.РФ». Компания заплатила за отдых 114 900 рублей, переведя их на имя матери депутата областного Совета от ЛДПР Анатолия Емельянова. Но Красного моря липчане не увидели.

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— Мы не раз летали от этой турфирмы и не было проблем. Вот и в этот раз связались с нашим депутатом, который заверил нас, что все нормально, что мы полетим от компании «Библио Глобус». Но в субботу, 14 декабря, мы не получили наших документов. На наши вопросы Анатолий отвечал, что нам отказал Египет. Да быть такого, конечно, не могло, ведь наши друзья успели с последний момент купить путевки и улететь на отдых. А мы с мамой остались. И всех наших денег нам до сих пор не вернули, — рассказала GOROD48 липчанка Виктория.

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Анатолий Емельянов вернул разовым платежом туристов только 41 тысячу рублей. И все. «Всякий раз он кормит нас завтраками», — говорит Виктория.

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Напомним, что проблемы у семейной турфирмы депутата Емельянова начались осенью. Тогда в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Алина Хомякова, которая по рекомендации руководителя фракции ЛДПР в областном Совете купила у его родственников тур на Кубу, но в итоге никуда не полетела. В итоге, не дождавшись полного возврата денег, она с мужем обратились в отдел полиции №2 УМВД России по Липецку с заявлением о привлечении Емельянова к ответственности за присвоение 256 500 рублей.

— Эта история напрямую меня не касается, — так отреагировал предложение GOROD48 прокомментировать жалобу туристов, не попавших в Египет, Анатолий Емельянов.

— А как же сканы вашей переписки с туристами, где находится аватарка с вашей фотографией?

— Это ни о чем не говорит. Аватарку можно и подделать. В любом случае, не возврат денег по договору — это гражданско-правовые отношения. Но в суд те, кто пожаловался вам, почему-то не пошли. Они пошли в СМИ. То, что на меня жалуются в СМИ, считаю намеренной провокацией, — заявил депутат.

Анатолий Емельянов сказал, что этого бизнеса с недавних пор у его семьи уже нет.

— По обращениям не получивших назад своих денег туристов УМВД РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку. Вас уже опрашивали?

— Нет. Меня никто в полицию не приглашал, — ответил Анатолий Емельянов.
туризм
конфликт
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Комментарии (4)

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Сначала новые
ну че
сегодня, 15:03
кассава член ЛДПР
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зам артамона
сегодня, 14:50
депутат, еще и бизнес у него, так он еще и людей кидает на деньги. Лишить депутатства и на сво в окоп, пусть там отдохнет от назойливых избирателей.
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Олеся
сегодня, 14:42
Полиция найти не может Емельянова, такой письменный ответ мы получили через месяц после написания заявления в полицию
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*
сегодня, 14:38
В Москву на подарки потратился.
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