36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста

Женщина неожиданно начала разворот посреди дороги через сплошную, и в этот момент в ее автомобиль врезался мотоциклист.

Елецкий городской суд приговорил 36-летнюю уроженку посёлка Солидарность Елецкого района к двум годам условного срока и лишению прав на полтора года за ДТП, в котором погиб 31-летний мотоциклист. Женщину осудили по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Это авария произошла 7 августа в Ельце на улице Задонской. Напомним, 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением женщины. От полученных травм мотоциклист умер в больнице.

В елецком Telegram-канале было опубликовано видео столкновения. На нём заметно, что женщина нарушила правила дорожного движения: она неожиданно начала разворот посреди дороги через сплошную, и в этот момент в ее машину врезался мотоциклист.

layraivgstp9il2ffewiysm01yj6jjbv.jpg

«Женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» решила развернуться в месте, где разворот запрещен. При этом она заблаговременно не подала сигнал поворота, не заняла соответствующее положение на проезжей части, своевременно не обнаружила опасность, создаваемую для двигавшегося позади мотоцикла «Ямаха». Чтобы избежать столкновения, мотоциклист применил экстренное торможение, но мотоцикл потерял курсовую устойчивость, был утрачен контроль за его движением, в результате чего произошло столкновение», —  сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Суд пришёл к выводу: нарушения правил со стороны женщины-водителя и стали роковыми для мотоциклиста.
авария
ДТП
Комментарии (2)

На видео же видно,
13 минут назад
что женщина нарушила правила, но мотоциклист ехал на большой скорости не соблюдая дистанцию. А, если бы ей пришлось по какой-то причине затормозить без разворота, он бы также в неё врезался! Вот если бы от таких её действий пострадали участники встречной полосы, то тогда вина её была бы очевидной!
Полтора года??
15 минут назад
Реально????
