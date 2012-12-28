Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
Женщина неожиданно начала разворот посреди дороги через сплошную, и в этот момент в ее автомобиль врезался мотоциклист.
Это авария произошла 7 августа в Ельце на улице Задонской. Напомним, 31-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением женщины. От полученных травм мотоциклист умер в больнице.
В елецком Telegram-канале было опубликовано видео столкновения. На нём заметно, что женщина нарушила правила дорожного движения: она неожиданно начала разворот посреди дороги через сплошную, и в этот момент в ее машину врезался мотоциклист.
«Женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» решила развернуться в месте, где разворот запрещен. При этом она заблаговременно не подала сигнал поворота, не заняла соответствующее положение на проезжей части, своевременно не обнаружила опасность, создаваемую для двигавшегося позади мотоцикла «Ямаха». Чтобы избежать столкновения, мотоциклист применил экстренное торможение, но мотоцикл потерял курсовую устойчивость, был утрачен контроль за его движением, в результате чего произошло столкновение», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суд пришёл к выводу: нарушения правил со стороны женщины-водителя и стали роковыми для мотоциклиста.
