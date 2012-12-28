«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета

Жительница Липецка Алина Хомякова по рекомендации руководителя фракции ЛДПР в областном Совете Анатолия Емельянова купила у его родственников тур на Кубу, но в итоге никуда не полетела.

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В редакцию GOROD48 со своим горем пришла липчанка Алина Хомякова. Она рассказала историю о том, как, поверив на слово своему знакомому Анатолию Емельянову, осталась без 256 500 рублей и семейной путевки на Кубу:— Анатолия Викторовича я знаю давно. Он был преподавателем в вузе, в котором я училась. Также мне рекомендовали приобрести через него путевку в страну, побывать в которой мне и моему мужу давно хотелось. В июле я лично списалась с Емельяновым, и он подобрал нам семейный тур на Кубу. Лететь туда мы хотели впятером, с мамой и двумя детьми. Договор мы не составляли. Он сказал, что это — вчерашний день, что мы с ним давно знакомы. Первую часть платежа — 158 тысяч рублей 11 июля я скинула по его просьбе на счет его жены, вторую — 98 500 рублей — 6 сентября на имя его матери.— Анатолий Викторович сказал, что пришлет мне весь пакет документов и билетов за пять дней до вылета. Но никто нам ничего не прислал, — продолжает женщина. — Менеджер, родной брат Анатолия Викторовича, который был с нами на связи, всякий раз говорил, что не может получить санитарную декларацию на нашего 9-месячного малыша. В итоге 16 октября мы никуда не полетели. Поэтому 15 октября мы обратились в отдел полиции №2 УМВД России по Липецку с заявлением о привлечении Емельянова к ответственности за присвоение 256 500 рублей.Алина говорит, что как только ей стало ясно, что ее семья остается в Липецке, Емельянов перестал выходить с ней на связь, отвечать на телефонные звонки и на обращения в мессенджере.— Со мной на связи находится Алексей Емельянов. Он обещает вернуть нам наши деньги. То завтра, то через час, то в ближайшие выходные. Говорит, ждите. Но я ждать устала. Во втором отделе полиции я узнала, что заявление о привлечении к уголовной ответственности Анатолия Емельянова написала за невыполненные обещания какая-то москвичка. От имени потерпевших от действий Емельянова я создала чат в мессенджере и уже нашла 30 жителей Липецка, Липецкой области, Москвы и Подмосковья, которые также, как и моя семья, заплатили за туры, но никуда не поехали. Никто из них не платил лично Анатолию Викторовичу. Деньги перечисляли его жене и матери, которые являются еще и учредителями ООО «Центр недвижимости и права». Не все пострадавшие еще обратились в правоохранительные органы в надежде, что им вернут деньги. Кто-то получил деньги частично. Какие-то москвички написали жалобы на недавнего кандидата в губернаторы Липецкой области в Следственный комитет и председателю ЛДРП Слуцкому. Я написала жалобу на него на почту и на сайт ЛДПР.Сегодня Алина с мужем отправились на прием к мэру Липецка Роману Ченцову, надеясь, что у него есть какие-то рычаги влияния на руководителя региональной организации ЛДПР. 26 октября Хомяковы хотят пойти на личный прием к руководителю фракции ЛДПР в областном Совете, чтобы посмотреть ему в глаза.В свою очередь, GOROD48 обратился к руководителю фракции ЛДПР в облсовете, заместителю председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи, члену природоохранного комитета, члену комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента Анатолию Емельянову, работающему в областном Совете на постоянной основе, за комментариями к этой истории.— Насколько я знаю, у Алины возникли сложности с санитарным разрешением на маленького ребенка. Поэтому поездка ее семьи не смогла состояться, ее бы просто не впустили без этого документа на Кубу. Вот и все. Ей вернут деньги. Возврат осуществляется не в течение суток, а в течение пяти дней после обращения. Она об этом уведомлена. Вот и все.Ну, хорошо. Но ведь липчанка говорит и о других потерпевших, оставшихся без путевок и без денег. С ними-то как?— У меня нет турагентства. Оно есть у семьи и у знакомого. Все спорные вопросы решаются в гражданско-правовом порядке. Дело в том, что были сложности с одним казахским туроператором, но деньги людям возвращают. Алина почему-то восприняла эту историю радикально. Ей были оговорены сроки возврата — в течение трех-пяти дней. Эти сроки оговорены законодательством. Все это напрямую ко мне не имеет отношения. Я слышал, что она собирается идти к Ченцову. Зачем, не понимаю.— На вас 15 октября написано заявление в полицию…— Полиция, значит, разберется. Если Алина скандалит, мы тоже обратимся за честью и достоинством. Ей же никто не говорит, что ей не вернут деньги. Она просто требует их сиюминутно.