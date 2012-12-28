Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте

Крайний срок оплаты за коммуналку будет перенесен, вступит в силу запрет на использование иностранных слов на вывесках, деньги за онлайн-подписки нельзя будет снимать автоматически, получить микрозаймы онлайн станет сложнее – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в марте.

Квитанции по квартплате с марта можно будет оплачивать чуть позже – до 15 числа месяца, следующего за истекшим, вместо 10-ого. Изменится также и дата направления гражданам квитанций за коммунальные услуги (и капремонт). Они будут приходить не 1-го числа, а 5-го. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта. Предполагается, что новые правила позволят избежать просрочек и начисления пеней.С марта в ГИС ЖКХ будут формироваться электронные паспорта МКД и индивидуальных жилых домов – это требование возлагается на застройщиков. Паспорт будет внесен в систему после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а для индивидуальных домов – после подписания заказчиком акта приемки построенного по договору подряда дома. В нем отразят информацию о годе ввода в эксплуатацию, о количестве жилых и нежилых помещений, машиномест, об общей площади МКД и общей площади жилых помещений, о количестве лифтов. Там же будет информация о техсостоянии МКД, в том числе о степени физического износа.С 1 марта 2026 года онлайн-микрозаймы в России будут оформляться только после обязательной биометрической проверки. Микрофинансовая организация для заключения договора потребительского займа в электронной форме обязана будет провести идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием ГИС «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Если в момент дистанционного получения займа данных нет в единой биометрической системе (ЕБС), заемщику откажут в выдаче.Предварительное расследование по делам о мошенничестве с использованием IT-технологий, будут вести в том месте, где находится большинство потерпевших, а не только обвиняемых или свидетелей. Такой закон вступает в силу с 3 марта. По действующему законодательству, предварительное расследование проводится по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей с целью обеспечения его полноты и соблюдения процессуальных сроков. Новый закон уточняет, что теперь возможно производство расследования и в месте нахождения большинства потерпевших. Также, согласно закону, руководитель следственного органа сможет определять место производства предварительного расследования, если преступление направлено против интересов РФ и совершено иностранцем или лицом без гражданства, который постоянно не проживает в России.С марта владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи «вход», «выход», «открыто», «распродажа» в обязательном порядке должны быть на русском. Дополнительно можно использовать государственные языки республик и другие языки народов России. Информация на этих языках должна быть идентична сведениям на русском языке. Допускается сообщение информации на иностранном языке, однако она обязательно должна быть продублирована на русском – при том, русский язык должен быть в приоритете. В названиях объектов капитального строительства, которые застройщик планирует задействовать в рекламе, допускается использовать только кириллицу. Зарегистрированные товарные знаки новые правила не затрагивают.С 1 марта онлайн-сервисы и платформы поменяют правила работы с автоплатежами. Автоматические списания денег с банковских карт без согласия клиента при оплате онлайн-подписок попадут под запрет. Так, онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал карту или отказался от ее использования. Компании обязаны предусмотреть простой способ отказа от подписки в личном кабинете. Закон распространяется на большинство цифровых подписок: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением - все, что работает по абонентской модели и списывает деньги автоматически.С 1 марта в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) должна дополняться новой информацией – предупреждением о вреде чрезмерного потребления таких жидкостей. Энергетики запретят рекламировать для несовершеннолетних и включать в нее информацию о наличии в напитках БАДов и витаминов.Фильмам, которые дискредитируют российские традиционные духовно-­нравственные ценности, могут отказать в получении прокатного удостоверения. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта. Владельцам аудиовизуальных сервисов, то есть онлайн-­кинотеатров и стриминговых платформ, запретят распространять фильмы с материалами, направленными против наших ценностей. Ограничения коснутся сайтов, которые ежедневно посещают больше ста тысяч пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.С 1 марта вступает в силу закон о локализации такси - в реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории РФ. Он измеряется в баллах, и его порог будет постепенно повышаться.При этом ранее вступил в силу закон, согласно которому самозанятые и ИП, которые работают в такси на своем автомобиле, но тот не соответствует требованиям локализации, смогут работать в рамках региональной квоты – 25% от общего количества транспортных средств из реестра такси.Наставничество сроком не более 3 лет для специалистов, освоивших основные профессиональные медицинские и фармацевтические программы и впервые прошедших аккредитацию, станет обязательным по определенным специальностям и направлениям подготовки. Такая отработка станет условием для допуска к периодической аккредитации специалиста. Также студенты-медики, принятые на целевое обучение, будут обязаны отработать в выдавшей квоту организации. При невыполнении условий им придется вернуть расходы на обучение и заплатить двукратный штраф. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика целевого договора, если не выполнены обязательства по трудоустройству.Аграрии будут обязаны за сутки оповещать пчеловодов в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до семи километров от полей, об экстренном применении пестицидов. Согласно действующему законодательству, предусматривается, что пчеловодов и граждан, проживающих в радиусе до семи километров, должны оповещать через СМИ не раньше чем за 10 дней, и не позднее чем за 5 дней до начала обработки пестицидами земельных участков. Вместе с тем в ряде случаев сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены проводить незамедлительную обработку земельных участков для оперативного предотвращения негативных последствий или переносить дату применения пестицидов на более поздний срок из-за погодных условий. Изменения в законе должны устранить этот пробел.С 1 марта вступают в силу федеральные нормы, по которым дачники должны будут очищать свои участки от инвазивных растений, в первую очередь от ядовитого борщевика. Игнорирование такой обязанности может привести к изъятию сельхозучастка у собственника по решению суда.