Общество
748
сегодня, 07:39
4

Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте

Крайний срок оплаты за коммуналку будет перенесен, вступит в силу запрет на использование иностранных слов на вывесках, деньги за онлайн-подписки нельзя будет снимать автоматически, получить микрозаймы онлайн станет сложнее – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в марте.

Сдвинется крайний срок оплаты ЖКУ

Квитанции по квартплате с марта можно будет оплачивать чуть позже – до 15 числа месяца, следующего за истекшим, вместо 10-ого. Изменится также и дата направления гражданам квитанций за коммунальные услуги (и капремонт). Они будут приходить не 1-го числа, а 5-го. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта. Предполагается, что новые правила позволят избежать просрочек и начисления пеней.

В ГИС ЖКХ появятся электронные паспорта домов

С марта в ГИС ЖКХ будут формироваться электронные паспорта МКД и индивидуальных жилых домов – это требование возлагается на застройщиков. Паспорт будет внесен в систему после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а для индивидуальных домов – после подписания заказчиком акта приемки построенного по договору подряда дома. В нем отразят информацию о годе ввода в эксплуатацию, о количестве жилых и нежилых помещений, машиномест, об общей площади МКД и общей площади жилых помещений, о количестве лифтов. Там же будет информация о техсостоянии МКД, в том числе о степени физического износа.

Правила получения микрозаймов станут строже

С 1 марта 2026 года онлайн-микрозаймы в России будут оформляться только после обязательной биометрической проверки. Микрофинансовая организация для заключения договора потребительского займа в электронной форме обязана будет провести идентификацию или аутентификацию заемщика с использованием ГИС «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Если в момент дистанционного получения займа данных нет в единой биометрической системе (ЕБС), заемщику откажут в выдаче.

Преступления кибермошенников будут расследовать по месту жительства большинства потерпевших

Предварительное расследование по делам о мошенничестве с использованием IT-технологий, будут вести в том месте, где находится большинство потерпевших, а не только обвиняемых или свидетелей. Такой закон вступает в силу с 3 марта. По действующему законодательству, предварительное расследование проводится по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей с целью обеспечения его полноты и соблюдения процессуальных сроков. Новый закон уточняет, что теперь возможно производство расследования и в месте нахождения большинства потерпевших. Также, согласно закону, руководитель следственного органа сможет определять место производства предварительного расследования, если преступление направлено против интересов РФ и совершено иностранцем или лицом без гражданства, который постоянно не проживает в России.

Вывески переведут на русский язык

С марта владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи «вход», «выход», «открыто», «распродажа» в обязательном порядке должны быть на русском. Дополнительно можно использовать государственные языки республик и другие языки народов России. Информация на этих языках должна быть идентична сведениям на русском языке. Допускается сообщение информации на иностранном языке, однако она обязательно должна быть продублирована на русском – при том, русский язык должен быть в приоритете. В названиях объектов капитального строительства, которые застройщик планирует задействовать в рекламе, допускается использовать только кириллицу. Зарегистрированные товарные знаки новые правила не затрагивают.

Автоматические списания денег за подписки в интернете будут под запретом

С 1 марта онлайн-сервисы и платформы поменяют правила работы с автоплатежами. Автоматические списания денег с банковских карт без согласия клиента при оплате онлайн-подписок попадут под запрет. Так, онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку, если пользователь отвязал карту или отказался от ее использования. Компании обязаны предусмотреть простой способ отказа от подписки в личном кабинете. Закон распространяется на большинство цифровых подписок: онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные платформы, приложения с автопродлением - все, что работает по абонентской модели и списывает деньги автоматически.

Реклама энергетиков будет ограничена

С 1 марта в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков (энергетиков) должна дополняться новой информацией – предупреждением о вреде чрезмерного потребления таких жидкостей. Энергетики запретят рекламировать для несовершеннолетних и включать в нее информацию о наличии в напитках БАДов и витаминов.

Фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, останутся без зрителей

Фильмам, которые дискредитируют российские традиционные духовно-­нравственные ценности, могут отказать в получении прокатного удостоверения. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта. Владельцам аудиовизуальных сервисов, то есть онлайн-­кинотеатров и стриминговых платформ, запретят распространять фильмы с материалами, направленными против наших ценностей. Ограничения коснутся сайтов, которые ежедневно посещают больше ста тысяч пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

Иномарки станет сложнее использовать в качестве такси

С 1 марта вступает в силу закон о локализации такси - в реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории РФ. Он измеряется в баллах, и его порог будет постепенно повышаться.

При этом ранее вступил в силу закон, согласно которому самозанятые и ИП, которые работают в такси на своем автомобиле, но тот не соответствует требованиям локализации, смогут работать в рамках региональной квоты – 25% от общего количества транспортных средств из реестра такси.

У молодых медиков появятся наставники

Наставничество сроком не более 3 лет для специалистов, освоивших основные профессиональные медицинские и фармацевтические программы и впервые прошедших аккредитацию, станет обязательным по определенным специальностям и направлениям подготовки. Такая отработка станет условием для допуска к периодической аккредитации специалиста. Также студенты-медики, принятые на целевое обучение, будут обязаны отработать в выдавшей квоту организации. При невыполнении условий им придется вернуть расходы на обучение и заплатить двукратный штраф. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика целевого договора, если не выполнены обязательства по трудоустройству.

Пчеловодов станут предупреждать об обработке полей

Аграрии будут обязаны за сутки оповещать пчеловодов в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до семи километров от полей, об экстренном применении пестицидов. Согласно действующему законодательству, предусматривается, что пчеловодов и граждан, проживающих в радиусе до семи километров, должны оповещать через СМИ не раньше чем за 10 дней, и не позднее чем за 5 дней до начала обработки пестицидами земельных участков. Вместе с тем в ряде случаев сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены проводить незамедлительную обработку земельных участков для оперативного предотвращения негативных последствий или переносить дату применения пестицидов на более поздний срок из-за погодных условий. Изменения в законе должны устранить этот пробел.

Землепользователям будет необходимо бороться с борщевиком

С 1 марта вступают в силу федеральные нормы, по которым дачники должны будут очищать свои участки от инвазивных растений, в первую очередь от ядовитого борщевика. Игнорирование такой обязанности может привести к изъятию сельхозучастка у собственника по решению суда.
Комментарии (5)

Наталья
14 минут назад
Что толку ,что перенесли оплату на пять дней,не могу никак понять,сумма от этого никак не уменьшиться!!! Какой то бред!!! Как платили,так и платите!!! Например,в марте придут платёжки,надо заплатить до 15 апреля,а раньше было до 10,вот и вся арифметика .я всегда плачу 21 числа.
Житель
15 минут назад
Квитанции вообще стали приносить чутли не до 27-30 числа, и то не все. Личный кабинет у РВК ЛИПЕЦК не работает вообще ( приложение РВК УСЛУГИ). Получить хот какую-то информацию у них вообще не реально и так же передать , задать вопрос. За то належайшие органы этого бардака от РВК не видят.
Шкраб
41 минуту назад
"Квитанции по квартплате с марта можно будет оплачивать чуть позже – до 15 числа месяца, следующего за истекшим, вместо 10-ого." Так написано в статье. Но ведь мы передавали показания счетчиков и оплачивали с 20-го по 25-е. Кто внесет ясность?
Сергей
53 минуты назад
Как можно оплатить вовремя если квитанции не приходят? Почта не приносит квитанции. Опытная частный сектор.
