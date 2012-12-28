Палец шестилетнего мальчика застрял в крошечном тюбике из-под краски

Пришлось вызвать спасателей.

Сегодня около восьми утра в экстренную службу обратилась жительница улицы Котовского: её шестилетний сын надел на мизинец пластиковый флакон из-под краски (напоминающий флакон от зелёнки), при этом палец опух и застрял в тюбике. Женщина вызвала спасателей.«Спасатели аккуратно разрезали горлышко слесарным инструментом — палец освободили, медицинская помощь мальчику не потребовалась», — сообщает Управление ГО и ЧС Липецка.