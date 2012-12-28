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сегодня, 11:56
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73-летнего липчанина будут судить по обвинению в двух изнасилованиях

Жертва — одна и та же 45-летняя женщина.

В Липецке передано в суд уголовное дело 73-летнего мужчины, обвиняемого в двух изнасилованиях, совершённых в августе и сентябре прошлого года.

Потерпевшая — 45-летняя знакомая мужчины, c которой ранее у него были романтические отношения, но потом мужчина и женщина расстались.

По данным следствия, первое изнасилование было совершено в начале августа 2024 года. Вечером пенсионер выпивал с подругой у себя на даче, после чего решил ее изнасиловать. Женщина пыталась сопротивляться, но пенсионер несколько раз ударил ее по лицу, а затем, угрожая ножом, изнасиловал.

Сразу после этого на мужчину было возбуждено уголовное дело, но насильник не успокоился и в октябре 2024 года вновь изнасиловал свою бывшую подругу. После этого его арестовали на время следствия.

Теперь пенсионера ждёт суд. Действия мужчины в обоих случаях квалифицированы следствием по пункту «б» части второй статьи 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам». Санкции этой статьи — от четырёх до десяти лет лишения свободы.
изнасилование
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Теперь
2 минуты назад
Как настоящиц джельтмэн он должен на ней жениться.
Ответить
Светлана
7 минут назад
Да, советское поколение с хорошим здоровьем. Не то что нынешние.
Ответить
Скрепы
9 минут назад
В цивилизованных странах и жертва и преступник были одного гендерного типа.
Ответить
?
10 минут назад
Это что, анекдот?
Ответить
Между
13 минут назад
первым и вторым изнасилованием были ли ещё "шорканья"?
Ответить
Тата
24 минуты назад
Из-за них и пенсионный возраст поднимают.
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Дед
7 минут назад
Не завидуй.
Ответить
не из-за них,
8 минут назад
а из-за того, что города-нерезиновски растут всё больше больше, прокормить их всё труднее и труднее. (Из-за этого и войны,прокормить 8 млрд не просто)
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Не зря
27 минут назад
Это всё слова
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Да
32 минуты назад
Вызвал бы за деньги путану и никаких проблем. То ли очень жаден, то ли посидеть захотел.
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Тати
33 минуты назад
Зачем в гости ходила? Сама видимо хотела. Нашла бы молодого.
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Так это
33 минуты назад
может "садо-мазо пара"?
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