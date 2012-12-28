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Происшествия
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сегодня, 11:56
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73-летнего липчанина будут судить по обвинению в двух изнасилованиях
Жертва — одна и та же 45-летняя женщина.
Потерпевшая — 45-летняя знакомая мужчины, c которой ранее у него были романтические отношения, но потом мужчина и женщина расстались.
По данным следствия, первое изнасилование было совершено в начале августа 2024 года. Вечером пенсионер выпивал с подругой у себя на даче, после чего решил ее изнасиловать. Женщина пыталась сопротивляться, но пенсионер несколько раз ударил ее по лицу, а затем, угрожая ножом, изнасиловал.
Сразу после этого на мужчину было возбуждено уголовное дело, но насильник не успокоился и в октябре 2024 года вновь изнасиловал свою бывшую подругу. После этого его арестовали на время следствия.
Теперь пенсионера ждёт суд. Действия мужчины в обоих случаях квалифицированы следствием по пункту «б» части второй статьи 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам». Санкции этой статьи — от четырёх до десяти лет лишения свободы.
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