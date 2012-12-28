«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав
«В коридорах лежащих пациентов не наблюдается»: Анна Маркова проверила жалобу матери девочки с бронхитом
Происшествия
1873
сегодня, 12:44
9
Пострадавшие при пожаре в СНТ «Цементник» мужчина и мальчик находятся в реанимации
На месте происшествия работают следователи.
По данным медиков, мужчине 58 лет (ранее сообщалось, что 61). Состояние его тяжёлое. У пострадавшего — серьёзная термоингаляционная травма (ожог дыхательных путей) и ожоги 11% тела. Мужчина будет подключен к аппарату ИВЛ.
Второй пострадавший — 17-летний подросток также в реанимации, но в областной детской больнице.
Напомним, сегодня утром при пожаре в СНТ «Цементник» погибла 13-летняя девочка, пострадали мужчина и подросток.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 09:50. В 10:10 пожарные обнаружили тело 13-летней девочки. По состоянию на 11:34, пожар был ликвидирован. Дом уничтожен огнём полностью.
На месте происшествия работают следователи Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области.
0
20
1
0
0
Комментарии (9)