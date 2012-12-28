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1873
сегодня, 12:44
9

Пострадавшие при пожаре в СНТ «Цементник» мужчина и мальчик находятся в реанимации

На месте происшествия работают следователи.

Пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» мужчина госпитализирован в ожоговое отделение больницы №3 «Свободный сокол», 17-летний мальчик — в областную детскую больницу.

По данным медиков, мужчине 58 лет (ранее сообщалось, что 61). Состояние его тяжёлое. У пострадавшего — серьёзная термоингаляционная травма (ожог дыхательных путей) и ожоги 11% тела. Мужчина будет подключен к аппарату ИВЛ.

Второй пострадавший — 17-летний подросток также в реанимации, но в областной детской больнице.

Напомним, сегодня утром при пожаре в СНТ «Цементник» погибла 13-летняя девочка, пострадали мужчина и подросток.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 09:50. В 10:10 пожарные обнаружили тело 13-летней девочки. По состоянию на 11:34, пожар был ликвидирован. Дом уничтожен огнём полностью. 

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На месте происшествия работают следователи Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области.

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Комментарии (9)

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Сначала новые
Соседка
22 минуты назад
Закономерный результат жизни в СНТ.
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Олеся
34 минуты назад
Какое горе, а где же мама детей?
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Р
сегодня, 13:21
Результат не доступности жилья для простых людей
Ответить
Мнение
сегодня, 13:18
Как важно расчищать дороги в СНТ от веток и снега для проезда спецтехники. Благо зима не снежная.
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Лиза
сегодня, 13:15
Жаль погибшую девочку и скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Город 48
сегодня, 13:03
Печально. Очень жаль и погибшую девочку и пострадавших мужчину и парня. Девочке царствие небесное, а мужчине с сыном скорейшего выздоровления
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липчанин
сегодня, 13:01
жадные застройщики взвентили цены на квартиры и причем необоснованно , вот и гибнут люди живя в каких то , я извиняюсь бомжатниках
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Все еще впереди
сегодня, 12:50
Безумие разрешать строиться и постоянно жить в СНТ . Это только начало .
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ЛТЗ
сегодня, 13:00
А, что с этим не так?
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