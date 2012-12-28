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сегодня, 11:14
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Липчане получат в феврале квитанции с корректировкой платы за воду

Такой порядок действует с 2023 года.

В феврале липчане получат квитанции с корректировкой размера платы за водоснабжение и водоотведение, исходя из показаний общедомовых приборов учета воды за 2024 год. Раньше это называли ОДН.

Собственно говоря, для большинства мало что изменится, горожане уже не первый год получают корректировку платы.

Для домов, чьи управляющие компании заключили договор с «РВК-Липецк», суммы разделят на 12 месяцев: с февраля 2025 года по январь 2026 года.

«Сумма, ежемесячно предъявляемая к оплате, будет рассчитана как 1/12 разницы между показаниями общедомового прибора учета и предъявленными к оплате в 2024 году объемами коммунальных услуг на индивидуальное потребление и СОИ. Указанная разница будет распределена пропорционально площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. По водоотведению — аналогичным образом, исходя из показаний общедомовых приборов учета холодной и горячей воды», — уточнили в энергокомпании.

В рассрочку заплатят и горожане, которые приняли такое решение на общем собрании собственников. Остальные будут платить за ОДН по правилам, которые им предложат их управляющие компании (платеж может быть единовременным, разделен на три месяца или также на год).

Такой порядок расчетов введен в действие постановлением правительства Российской Федерации № 480 от 27 марта 2023 года.

С показаниями общедомового прибора учета холодного водоснабжения можно ознакомиться на сайте РВК-Липецк во вкладке «Абонентам — Показания общедомовых приборов учета». С показаниями по горячему водоснабжению — в квитанциях ПАО «Квадра»/МУП «Липецктеплосеть».

Получить дополнительную информацию по порядку расчета размера платы можно на сайте водоканала, а также по телефонам *6048, 236-048.
плата за воду
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Алекс
2 минуты назад
Я наверное в каком-то другом Липецке живу. Квитанция за водоснабжение и водоотведение уже пришла без всяких корректировок. Что касается ОДН общедомовые нужды, как приходила квитанция, так и приходит, только называется СОИ содержание общего имущества.
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Андрей
9 минут назад
Неправда! Пришла квитанция за январь без изменения.
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Мудрый
12 минут назад
Очередные поборы под красивой обёрткой...
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Александр Н.
40 минут назад
Требуется полное реформирование сферы ЖКХ,пора наводить порядок с тарифами,с ресурсниками и УК,полнейший бардак и анархия,в наше не простое время это чревато негативными последствиями.
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ОЛЬГА
42 минуты назад
А то,что вода течет из колодцев по 2-3 года . за это кто будет платить?
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Ваш тренер
42 минуты назад
Один только вопрос: когда вы уже нажрётесь???
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Студент
54 минуты назад
Очередное разводилово приготовили горожанам.
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