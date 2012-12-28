Ельчанка нашла на лавочке телефон и получила судимость

Потому что присваивать находки нельзя.

Елецкий городской суд осудил женщину за кражу с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ) и оштрафовал на 10 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 22 июня прошлого года ельчанка нашла на лавочке возле подъезда дома по улице Вермишева телефон и присвоила его. Владельцу потерянного телефона был причинён ущерб чуть больше чем в восемь тысяч рублей.Но женщину вычислили — и теперь она получила штраф и судимость по уголовной статье.