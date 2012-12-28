Сумка с 70 тысячами довела жителя Липецка до уголовного дела

Оперативники липецкого отдела полиции № 2 отыскали липчанина, который 17 марта подобрал в остановочном павильоне на улице Белянского забытую владельцем сумку. В ней находились кошелек с 70 000 рублями и банковскими картами, сотовый телефон и наушники.С заявлением о пропаже сумки к полицейским обратился 40-летний мужчина: он забыл ее на остановке по невнимательности. А когда вернулся, сумки уже не было.«В ходе расследования уголовного дела установлено, что 40-летний подозреваемый увидел на остановке бесхозную сумку и, не предприняв мер по возврату чужого имущества, решил присвоить её. Содержимое, за исключением сотового телефона, банковской карты и денег, выбросил. Деньги потратил по собственному усмотрению, сумку и телефон оставил себе. Похищенное изъято», — рассказали в областном управлении МВД.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.