Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Общество
Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы
Общество
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Общество
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
Общество
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
Общество
Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова
Общество
Дачный сезон в Липецке начнётся 11 апреля
Общество
Оформленный мошенниками кредит разрешили не возвращать
Происшествия
Читать все
Фонтаны на улице Ленина до сих пор в новогодней иллюминации
Общество
26.03.26 в Липецке сыграют 10 свадеб
Общество
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
Происшествия
«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
Общество
Сумка с 70 тысячами довела жителя Липецка до уголовного дела
Происшествия
Пьяный липчанин украл в Сочи велосипед и тут же его потерял
Происшествия
Ельчанка нашла на лавочке телефон и получила судимость
Происшествия
Зеленые воды текут по Ангарской
Происшествия
Первым объектом ремонтов дорожной сети Липецка стала улица Жуковского
Общество
Палец шестилетнего мальчика застрял в крошечном тюбике из-под краски
Происшествия
Читать все
Происшествия
1117
сегодня, 12:37
9

Сумка с 70 тысячами довела жителя Липецка до уголовного дела

Сумку он нашел на остановке и решил, что она ничья. 

Оперативники липецкого отдела полиции № 2 отыскали липчанина, который 17 марта подобрал в остановочном павильоне на улице Белянского забытую владельцем сумку. В ней находились кошелек с 70 000 рублями и банковскими картами, сотовый телефон и наушники.

С заявлением о пропаже сумки к полицейским обратился 40-летний мужчина: он забыл ее на остановке по невнимательности. А когда вернулся, сумки уже не было.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что 40-летний подозреваемый увидел на остановке бесхозную сумку и, не предприняв мер по возврату чужого имущества, решил присвоить её. Содержимое, за исключением сотового телефона, банковской карты и денег, выбросил. Деньги потратил по собственному усмотрению, сумку и телефон оставил себе. Похищенное изъято», — рассказали в областном управлении МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.

Комментарии (9)

Бюро находок
13 минут назад
Организовать в городе бюро находок, чтоб потерявший знал куда обращаться , а все советы отдать находку в полицию в магазин или ещё куда- не работает.
Гость
22 минуты назад
И правильно, что накажут, нечего брать чужое
Блондинка
29 минут назад
Как всегда - кто-то чужое присвоил и масса комментариев, что это не кража, а находка. Как вы не можете понять, что чужое нельзя брать, нужно вернуть. В отделение полиции, администрацию магазина или банка рядом. Бог есть, может, не Бог, а какие-то высшие силы. И всем всё обратно, бумерангом, вернётся.
Леха липецкий
57 минут назад
Если нашёл,не украл за что срок?кто то теряет кто то находит.
Весельчак
59 минут назад
Так можно подставить с любым мусором, который выставили на улицу или около контейнера.
Вася
сегодня, 14:04
Теперь на курорт поедет)))
Чарли чаплин
сегодня, 14:02
Ух и жадность ну и жадный на чужое добро.
Бывалый
сегодня, 12:55
Запомните твердо- телефон и карты- не трогать, документы- не трогать. А наличку- берем, не жадничаем. 70 тысяч иногда весьма кстати. Подозреваемый-идиот. Таких не жалко.
Швондер
58 минут назад
А разве за наличные не прилетит , это же тоже кража такая же? Да и вобще зачем чужое брать. Это дурной тон.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
