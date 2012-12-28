«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав
«В коридорах лежащих пациентов не наблюдается»: Анна Маркова проверила жалобу матери девочки с бронхитом
Здоровье
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сегодня, 12:12
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«В коридорах лежащих пациентов не наблюдается»: Анна Маркова проверила жалобу матери девочки с бронхитом
Липчанка рассказала, что её с ребёнком положили на кушетку в коридоре.
«Посмотрите, куда кладут детей. У ребёнка температура 40, кашель ужасный, бронхит. Как собакам», — посетовала женщина.
В минздраве Липецкой области уверяют: женщина лежала в коридоре минут 15, пока из детского отделения выписывали выздоровевших пациентов. На утро понедельника там было 105 человек. К обеду 24 выписали. При этом в больнице разделяют потоки выписанных и вновь поступивших пациентов.
Сегодня и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова проверила работу отделений инфекционной больницы и наличие в ней свободных мест.
«В настоящий момент свободные места в отделении есть, как и, в принципе, во всей больнице. В коридорах лежащих пациентов не наблюдается. Увеличение количества поступивших с детьми связано с предшествующими выходными днями, когда амбулаторная служба не работала, и это логично, что мамы обращались в инфекционную больницу. В настоящий момент отмечается увеличение инфекционной заболеваемости, подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, но динамичное, планомерное — подъём 15% по сравнению с прошлой неделей. Но несмотря на это приятно решение для увеличения количества коек для инфекционных пациентов и в частности детей, открытие инфекционных детских отделений в районных и центральных районных больницах с изменением маршрутизации пациентов», — отметила Анна Маркова.
В минздраве Липецкой области добавили, что в третьем детском отделении инфекционки сегодня свободных коек достаточно. Полностью пусты два бокса.
Анна Маркова дала поручение главному врачу инфекционной больницы докладывать ей о ситуации каждое утро.
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