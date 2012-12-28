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сегодня, 12:12
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«В коридорах лежащих пациентов не наблюдается»: Анна Маркова проверила жалобу матери девочки с бронхитом

Липчанка рассказала, что её с ребёнком положили на кушетку в коридоре.

Накануне в соцсетях появилась подкреплённая тремя видеозаписями жалоба матери девочки, которую госпитализировали в областную инфекционную больницу с температурой и кашлем. По словам матери, ребёнка с бронхитом и ее положили в коридоре на одну кушетку и даже ничего не постелили.

«Посмотрите, куда кладут детей. У ребёнка температура 40, кашель ужасный, бронхит. Как собакам», — посетовала женщина.

В минздраве Липецкой области уверяют: женщина лежала в коридоре минут 15, пока из детского отделения выписывали выздоровевших пациентов. На утро понедельника там было 105 человек. К обеду 24 выписали. При этом в больнице разделяют потоки выписанных и вновь поступивших пациентов.   

Сегодня и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова проверила работу отделений инфекционной больницы и наличие в ней свободных мест.

«В настоящий момент свободные места в отделении есть, как и, в принципе, во всей больнице. В коридорах лежащих пациентов не наблюдается. Увеличение количества поступивших с детьми связано с предшествующими выходными днями, когда амбулаторная служба не работала, и это логично, что мамы обращались в инфекционную больницу. В настоящий момент отмечается увеличение инфекционной заболеваемости, подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, но динамичное, планомерное — подъём 15% по сравнению с прошлой неделей. Но несмотря на это приятно решение для увеличения количества коек для инфекционных пациентов и в частности детей, открытие инфекционных детских отделений в районных и центральных районных больницах с изменением маршрутизации пациентов», — отметила Анна Маркова.

В минздраве Липецкой области добавили, что в третьем детском отделении инфекционки сегодня свободных коек достаточно. Полностью пусты два бокса.

Анна Маркова дала поручение главному врачу инфекционной больницы докладывать ей о ситуации каждое утро.
ОРВИ
грипп
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
65+
1 минуту назад
Тоже мне новость почти всегда лежание в больнице начинается с кушетки в коридоре . Если попадешь под выходной будешь лежать до понедельника до обхода .
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Жалобщикам
сегодня, 12:47
Скоро будете умолять,чтобы положили в больнице хоть на пол под кушеткой,как в ковид,лишь бы полечили
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???
сегодня, 12:37
А если есть места, то почему не госпитализируют? Коллега второй день мыкается с сыном, в отделение не берут, отправляют домой. Приходиться обращаться к платным специалистам.
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Ответ на ваш вопрос
34 минуты назад
Ответ на ваш вопрос. Не госпитализируют потому, что нет показаний к госпитализации.
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доктор
сегодня, 12:50
денег нет на медицину
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