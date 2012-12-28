Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
Сегодня, 24 марта, мы выясняли, когда откроют поликлинику № 1, суд огласил приговор по делу о взятке в миллион долларов, и полицейские выясняют, кто закидадал камнями автобусы.
GOROD48 посмотрел, как продвигается ремонт — основная его часть завершена, но предстоит масса монтажных, отделочных и дополнительных работ. И ведутся они только на цокольном и первом этаже полициклиники. Ремонт второго этажа застопорился давно и его оставили как есть. Для персонала и пациентов поликлиники он будет закрыт — на лестнице установлены запирающиеся двери.
«Многие уже не дождутся открытия», — предсказал Кухля.
Между тем в мэрии уверены, что 87% горожан удовлетворены благоустройством Липецка. Эти данные сообщила депутатам горсовета вице-мэр Светлана Сурмий.
Заявление Светланы Сурмий вызвало резкое недовольство комментаторов GOROD48.
«Мэрия живет сама по себе и тащится от своей работы, а горожане сами по себе, и эти интересы никогда не пересекаются», — написал Ветеран.
«Это абсолютно не так. Скорее всего, процентов 90 не удовлетворены!» — уверена Горожанка.
«В общем, ясно, дело — дрянь! Никаких не видно плюсов как на минусы ни глянь! Нужно браться за труды-растуды его туды! А иначе, недалече до какой-нибудь бяды!», — процитировал продолжение сказки Леонида Филатова Аверьянов.
«Весна! Солнышко! Лепота! А зима, снега, лёд забыты? А то минимум 87% жителей были очень злы из-за травмоопасных дорог и тротуаров», — напомнила Бабка Первая.
Данковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о взятке с миллион долларов. В декабре 2023 года — марте 2024 год адвокат Сергей Конончук и его клиент Роман Шевырин безуспешно пытались подкупить сотрудников уголовного розыска, чтобы те не проводили оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу о краже имущества клиентов липецкого филиала одного из банков. Липецкие полицейские сообщили о предложении своему руководству и адвоката с его клиентом задержали.
Суд приговорил Романа Шевырина к 10 с половиной годам колонии строгого режима, а Сергея Конончука — к девяти годам строгого режима и лишению права заниматься адвокатской деятельностью на четыре года.
«Как-то все мутно. Но какими деньжищами ворочали!», — впечатлилась Елена
Вечером 20 марта на улице Ильича камнями закидали два автобуса. Очевидцы заметили хулиганов — мальчиков 10-12 лет. Перевозчик обратился в полицию.
У одного автобуса разбито стекло средней двери, у другого — лобовое стекло.
Замену стекла разбитой средней двери в ИП Филипов оценивают примерно в 20 000 рублей, примерно во столько же обойдётся и замена лобового стекла второго автобуса.
«При царе--батюшке эффективным средством воспитания были розги», — заявил Карабас—Барабас.
«Автобус большой, железный, что ему будет. А вот детишкам никто не объяснил, что хорошо, а что плохо. Они же дети», — написал Мефодий.
И еще о дорожных новостях. Накануне под Липецком столкнулись грузовик «Ситрак» и «ВАЗ-2114» с 22-летним водителем. От полученных травм водитель легкового автомобиля умер по дороге в больницу, а его 26-летнюю пассажирку госпитализировали. Причем пострадавших из машины извлекали спасатели.
Сегодня ночью и завтра утром в Липецке вновь ожидается туман. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +7 до +9 градусов.
И обратите внимание, 11 апреля в Липецке запустят садоводческие маршруты.
Как и в прошлом году 18 автобусов будут выходить на 13 маршрутов пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. Проезд в автобусах для всех будет бесплатным.
