Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Однако три дня наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, они могут влиять на накопление загрязняющих веществ.
Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 21 марта в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия: штиль и приземная инверсия*. Такие условия способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:
№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 - улица Салтыкова-Щедрина;
№12 - улица Московская.
На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.
*Метеорологическое явление, при котором из-за разницы температур создается устойчивый слой, препятствующий перемешиванию воздуха. Это ведет к образованию смога и росту концентрации загрязняющих веществ.
