Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК

За неделю, с 13 по 20 марта, в Липецке не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе был низким.Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 21 марта в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия: штиль и приземная инверсия. Такие условия способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:№ 2 – улица Титова;№ 3 – район НЛМК;№ 4 – район ЛТЗ;№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;№ 8 – 23 микрорайон;№11 - улица Салтыкова-Щедрина;№12 - улица Московская.На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.Метеорологическое явление, при котором из-за разницы температур создается устойчивый слой, препятствующий перемешиванию воздуха. Это ведет к образованию смога и росту концентрации загрязняющих веществ.