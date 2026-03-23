Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК

Однако три дня наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, они могут влиять на накопление загрязняющих веществ.

За неделю, с 13 по 20 марта, в Липецке не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе был низким.

Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18 по 21 марта в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия: штиль и приземная инверсия*. Такие условия способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:

№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 - улица Салтыкова-Щедрина;
№12 - улица Московская.

На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.

*Метеорологическое явление, при котором из-за разницы температур создается устойчивый слой, препятствующий перемешиванию воздуха. Это ведет к образованию смога и росту концентрации загрязняющих веществ.
Мефодий
12 минут назад
Если все так прекрасно, то чем засыпана моя машина, после стоянки на аглофабрике? Загадка природы.
Кот
18 минут назад
При подъезде к городу со стороны Боринского, над левым берегом коричневый смог стоит видно из далека.
Чистый?
20 минут назад
Вы чем автобусы заправляете? Такой скажи от автобусов даже в 90е не было
20 минут назад
Интересное заявление. Чистый атмосферный воздух ведёт к образованию смога и росту концентрации загрязняющих веществ.
Татьяна
23 минуты назад
Самый грязный город!
Эколог
26 минут назад
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят! Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Мефодий
45 минут назад
Пора провести экспертизу с привлечением независимой лаборатории.
Эколог
25 минут назад
Ага ша всё бросят, и привлекут себя к ответственности за недостоверные сведения!
тро-ло-ло
сегодня, 12:54
Что дымит из труб на левом берегу в районе коксохима?
Надя
сегодня, 11:42
Сказки!!! Липецкие народные сказки!!! Живущие на ЛТЗ подтвердят! На подоконниках при открытых корточках появляется чёрная пыль!!! Вынуждена закрывать форточки!!!
Станиславский
сегодня, 11:26
Не верю
