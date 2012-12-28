Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Но суд отказал банку.
«Грязинский городской суд банку отказал, так как в соответствии с действующим законодательством в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Ранее судебным приставом-исполнителем также было удовлетворено ходатайство вдовы о списании задолженности.