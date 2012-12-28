Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы

Грязинский городской суд отказал банку во взыскании долга погибшего на СВО военнослужащего с его вдовы. Ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании 907 тысяч рублей, и банк настаивал на замене стороны должника в связи с его смертью, также просил обратить взыскание на заложенное имущество.«Грязинский городской суд банку отказал, так как в соответствии с действующим законодательством в случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Ранее судебным приставом-исполнителем также было удовлетворено ходатайство вдовы о списании задолженности.