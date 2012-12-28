22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу после столкновения с грузовиком

В аварии получила травмы 26-летняя пассажирка «ВАЗа», ее госпитализировали.



Вечером 23 марта на дороге «Подъезд к городу Липецку» столкнулись грузовик «Ситрак» под управлением 38-летнего мужчины и «ВАЗ-2114» с 22-летним водителем.«От полученных травм водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу, а его 26-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали», — сообщает Госавтоинспекция.Вчера на дорогах Липецка получили травмы еще два человека.В половине третьего дня на улице 9 Мая 35-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на 8-летнюю девочку, ее госпитализировали.Около девяти вечера на улице Октябрьской 48-летний водитель «Рено» совершил наезд на 19-летнего пешехода. Парня доставили в больницу.Также за минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 27 дорожных аварий, которые обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 5401 нарушение ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 153.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 5102 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 70 нарушений», — говорится в сводке Госавтоинспекции.