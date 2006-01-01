26.03.26 в Липецке сыграют 10 свадеб

Завтра — красивая свадебная дата: 26.0.26 и в Липецке брак заключат 10 пар, в том числе восемь — во Дворце бракосочетания. 10 свадеб в будний день — это немало. Тем более что сейчас Великий пост, время, когда у липчан играть свадьбы не принято. ЗАГСы работают со вторника по субботу и обычно по будним дням в Липецке расписываются по две-три пары, но иногда эта цифра доходит и до 15.В этом году впереди у женихов и невест — ещё много красивых дат. Первая — 06.06.2026. На эту дату по городу уже записались около 50 пар, и ещё можно успеть занять время для регистрации брака.Также популярны даты 26.06.26, 08.08.26, 26.08.26. По прогнозам, в каждый из этих дней в Липецке сыграют по 50-60 свадеб.