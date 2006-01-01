Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Происшествия
Липецк — в мыле!
Общество
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
В Липецкой области воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Общество
Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы
Общество
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Общество
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща
Общество
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
Общество
Читать все
Гулял по району и сорвал камеру: 20-летнего липчанина задержали по подозрению в краже
Происшествия
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
Общество
26.03.26 в Липецке сыграют 10 свадеб
Общество
Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова
Общество
Одинокий лебедь облюбовывает набережную
Общество
Пьяный липчанин украл в Сочи велосипед и тут же его потерял
Происшествия
В селе Паршиновка сгорел жилой дом
Происшествия
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
Происшествия
24 аварии — все без пострадавших
Происшествия
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
Читать все
Общество
489
сегодня, 09:58
7

26.03.26 в Липецке сыграют 10 свадеб

Среди красивых и популярных дат у женихов и невест также 06.06.2026, 26.06.26, 08.08.26, 26.08.26.

Завтра — красивая свадебная дата: 26.0.26 и в Липецке брак заключат 10 пар, в том числе восемь — во Дворце бракосочетания. 10 свадеб в будний день — это немало. Тем более что сейчас Великий пост, время, когда у липчан играть свадьбы не принято. ЗАГСы работают со вторника по субботу и обычно по будним дням в Липецке расписываются по две-три пары, но иногда эта цифра доходит и до 15.

В этом году впереди у женихов и невест — ещё много красивых дат. Первая — 06.06.2026. На эту дату по городу уже записались около 50 пар, и ещё можно успеть занять время для регистрации брака.

Также популярны даты 26.06.26, 08.08.26, 26.08.26. По прогнозам, в каждый из этих дней в Липецке сыграют по 50-60 свадеб.
Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
везде нумерологи
43 минуты назад
люди готовы хоть во что верить, особенно красивое, только благословение Божие и собственный труд
Ответить
Житель
54 минуты назад
Да пусть будут счастливы наперекор всём да там. Даты это просто цифры. А потом работа над отношениями всю жизнь. Вот это надо помнить.
Ответить
Савелий
54 минуты назад
Раньше в райцентре 10 свадеб было в такие даты, сейчас радуемся, что в областном столько решились.
Ответить
Дед
сегодня, 10:56
А сколько разведутся ?
Ответить
человек
сегодня, 10:18
ради хайпа про все забыто Люди остановитесь Какие свадьбы Идет Великий Пост
Ответить
Татьяна
сегодня, 10:14
Потом обязательно расскажите нам, как они красиво развелись.
Ответить
Ольга
сегодня, 10:58
Каждый год одно и тоже)))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
