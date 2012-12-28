Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
О работе мэрии Светлана Бедрова собирается рассказывать через мессендежеры, а отвечать на вопросы горожан во «ВКонтакте».
«Чтобы быть ближе к жителям, создала официальные каналы в МАХ и Telegram. Здесь буду делиться новостями о работе, а во « ВКонтакте» — отвечать на ваши вопросы. Я открыта к диалогу, мне важно мнение каждого. Свой педагогический принцип — слушать, слышать и искать решения вместе — хочу сохранить и в работе на новом посту», — написала Светлана Бедрова в первом посте своего Telegram-канала.
Напомним, временно исполняющей обязанности главы городской администрации вице-мэр Светлана Бедрова назначена указом губернатора 26 февраля. На этой должности она пробудет до выборов нового главы. Горсовет уже принимает документы от кандидатов в мэры.
Фото: Telegram-канал Светланы Бедровой
