Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав

Состояние мальчика уже стабилизировано. Качество оказанной ему медицинской помощи проверят эксперты.



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В соцсетях появилась история о двухлетнем ребенке, которого госпитализировали в областную инфекционную больницу с признаками пневмонии, а на шестой день лечения перевели в реанимацию.Из рассказа матери малыша следует, что их положили в 6-е отделение 2 февраля. Чтобы не заразиться чем-то попутно, семья оплатила пребывание в отдельной палате. Однако прописанный заведующей отделением курс лечения ничем не помог. «Сына лечили антибиотиками, ингаляциями, сиропом от кашля, потом добавили капельницу, так как температура не падала, далее поменяли антибиотик. В ночь на пятый день высокая температура практически ничем не сбивалась, утром добавилась рвота и диарея. Ребенок был измотан и почти не просыпался. Сразу было понятно, что это реакция на антибиотик, но понятно было нам, а не врачу».Мама пишет, что беседа с лечащим врачом о смене лечении ничего не дала. Так как малышу становилось все хуже, к его спасению подключилась бабушка. Она обратилась за помощью к главврачу клиники Лилии Сиротинкиной. Но пока ребенка готовили к переводу в другое отделение, ему стало хуже и малыша экстренно перевели в реанимацию «с интоксикацией, обезвоживанием и истощением организма», где он находится с пятницы. Автор поста благодарит главного врача клиники за помощь и просит уволить заведующую отделением за некомпетентность».Сегодня утром в больнице с этим случаем разбиралась и.о. министра здравоохранения региона Анна Маркова.По словам главврача больницы Лилии Сиротинкиной, лечение малыша находится под ее контролем. Сейчас ребенок в стабильном состоянии. После того как лечение мальчика завершится, качество оказанной ему медицинской помощи проверит экспертиза.— К экспертизе будут привлечены врачи страховой компании, специалисты отдела контроля качества при министерстве здравоохранения области и далее будет приниматься решение, — рассказала Лилия Сиротинкина.