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сегодня, 10:17
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Мать двухлетнего малыша обвинила врача в некомпетентности: ее жалобу проверяет областной минздрав

Состояние мальчика уже стабилизировано. Качество оказанной ему медицинской помощи проверят эксперты. 

В соцсетях появилась история о двухлетнем ребенке, которого госпитализировали в областную инфекционную больницу с признаками пневмонии, а на шестой день лечения перевели в реанимацию. 

Из рассказа матери малыша следует, что их положили в 6-е отделение 2 февраля. Чтобы не заразиться чем-то попутно, семья оплатила пребывание в отдельной палате. Однако прописанный заведующей отделением курс лечения ничем не помог. «Сына лечили антибиотиками, ингаляциями, сиропом от кашля, потом добавили капельницу, так как температура не падала, далее поменяли антибиотик. В ночь на пятый день высокая температура практически ничем не сбивалась, утром добавилась рвота и диарея. Ребенок был измотан и почти не просыпался. Сразу было понятно, что это реакция на антибиотик, но понятно было нам, а не врачу».

Мама пишет, что беседа с лечащим врачом о смене лечении ничего не дала. Так как малышу становилось все хуже, к его спасению подключилась бабушка. Она обратилась за помощью к главврачу клиники Лилии Сиротинкиной. Но пока ребенка готовили к переводу в другое отделение, ему стало хуже и малыша экстренно перевели в реанимацию «с интоксикацией, обезвоживанием и истощением организма», где он находится с пятницы. Автор поста благодарит главного врача клиники за помощь и просит уволить заведующую отделением за некомпетентность».

Сегодня утром в больнице с этим случаем разбиралась и.о. министра здравоохранения региона Анна Маркова.

По словам главврача больницы Лилии Сиротинкиной, лечение малыша находится под ее контролем. Сейчас ребенок в стабильном состоянии. После того как лечение мальчика завершится, качество оказанной ему медицинской помощи проверит экспертиза.



— К экспертизе будут привлечены врачи страховой компании, специалисты отдела контроля качества при министерстве здравоохранения области и далее будет приниматься решение, — рассказала Лилия Сиротинкина.

здравоохранение
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Комментарии (13)

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Дана
48 минут назад
К сожалению бесплатная медицина становится все недоступнее, зато платные клиники растут как грибы. Такое ощущение что тихо и планомерно пытаются уничтожить остатки здравоохранения в регионе
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Такса глубоководная.
сегодня, 13:16
А сегодня разговаривала с умной девчёнкой выучилась на врача. Мест нет.
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Гоголь Н.В.
сегодня, 12:52
Сейчас все врачи назначают лечение по компьютеру
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мама , дорогая
сегодня, 12:42
Выздоровление каждому малышу , болеющему..... Сегодня много подделок лекарств - название соответствует, а содержание таблеток плацебо.... Следите за своим лечением, особенно за малыми детьми и сразу же о всех побочках сообщайте врачу.....
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2
сегодня, 12:38
всех уволить, лечится отварами и клистирами!
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жуть-жуткая
сегодня, 12:38
Врачи - не боги, работают по протоколам. Организм каждого человека индивидуален- одним подходит лекарство одно , у других это же лекарство вызывает аллергию, т.е. лечебное действие не оказывает, а наносит вред.... Сама по себе знаю- несколько раз были подобные ситуации- несколько дней лечили одним лекарством- становилось только хуже, меняли лекарство- выздоравливала сразу же.....
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омсквич
сегодня, 12:12
Ну если не нравится как лечат врачи - лечитесь сами. Больница не магазин где можно трясти правами потребителей. А то так вообще без любой медицины останемся
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Тоже мать
сегодня, 12:16
Вот вас пусть так и ВЫ ЛЕЧАТ!
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Р
сегодня, 12:10
Полнейшая не компетентность врача,не видящего что антибиотик не подходит. Вот таких врачей выпускают вузы.
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Как обычно
сегодня, 11:58
Как обычно, люди ждут волшебную таблетку. Положили в больничку -- значит, состояние должно ежедневно улучшаться. Ведь в больничке лежим! Не улучшается -- врачи виноваты, плохо лечат.
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Мда
сегодня, 11:43
Эта зараза ходит уже давно. Тоже сильно болели, слава Богу, без больницы. Но находили грамотного врача
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