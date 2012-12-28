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сегодня, 17:43
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Ельчанин отсудил у станции технического обслуживания 25 000 рублей за укус собаки

На руке остался шрам, а подвижность кисти уменьшилась.

Елецкий городской суд рассмотрел иск жителя города к ООО «Авто плюс Черноземье» о взыскании компенсации морального вреда за укус собаки.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин обратился на станцию технического обслуживания, а там в будке на цепи жила собака. Но в злополучный день собака гуляла по территории организации без поводка и намордника. Она укусила мужчину за руку.

В травмпункте мужчине была прописана иммунопрофилактика: пациент её очень тяжело перенес, к тому же он был вынужден ездить на перевязки. На руке всё равно остался шрам, а подвижность кисти уменьшилась.

Мужчина просил взыскать компенсацию морального вреда в 100 000 рублей, но суд снизил сумму в четыре раза.

«Было установлено, что владельцем животного является собственник нежилого помещения, пояснивший, что собака охраняет принадлежащую ему территорию, которая обнесена забором и не имеет свободного доступа. Собака живёт в будке и всегда находится на привязи. На воротах имелась табличка о нахождении на территории собаки. Вместе с тем вход в офис ООО «Авто плюс Черноземье» осуществляется не через ворота, где размещена собака и в которых отсутствует калитка, а с другой стороны улицы. Однако мужчина, посещая станцию технического обслуживания, проходил через ворота», — отметили в суде.

Поэтому при определении размера компенсации суд принял во внимание не только тяжесть полученных травм, но и то обстоятельство, что ельчанин при наличии предупреждения о злой собаке и имея альтернативный способ посещения организации, намеренно избрал путь мимо животного.
животные
собака
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Собашник
35 минут назад
Кормить надо собак, тогда не будут кусаться!
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Котэ
сегодня, 18:33
Посетитель не знал стоп-слово на этой станции технического укусывания
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