Ельчанин отсудил у станции технического обслуживания 25 000 рублей за укус собаки

На руке остался шрам, а подвижность кисти уменьшилась.

Елецкий городской суд рассмотрел иск жителя города к ООО «Авто плюс Черноземье» о взыскании компенсации морального вреда за укус собаки.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин обратился на станцию технического обслуживания, а там в будке на цепи жила собака. Но в злополучный день собака гуляла по территории организации без поводка и намордника. Она укусила мужчину за руку.В травмпункте мужчине была прописана иммунопрофилактика: пациент её очень тяжело перенес, к тому же он был вынужден ездить на перевязки. На руке всё равно остался шрам, а подвижность кисти уменьшилась.Мужчина просил взыскать компенсацию морального вреда в 100 000 рублей, но суд снизил сумму в четыре раза.«Было установлено, что владельцем животного является собственник нежилого помещения, пояснивший, что собака охраняет принадлежащую ему территорию, которая обнесена забором и не имеет свободного доступа. Собака живёт в будке и всегда находится на привязи. На воротах имелась табличка о нахождении на территории собаки. Вместе с тем вход в офис ООО «Авто плюс Черноземье» осуществляется не через ворота, где размещена собака и в которых отсутствует калитка, а с другой стороны улицы. Однако мужчина, посещая станцию технического обслуживания, проходил через ворота», — отметили в суде.Поэтому при определении размера компенсации суд принял во внимание не только тяжесть полученных травм, но и то обстоятельство, что ельчанин при наличии предупреждения о злой собаке и имея альтернативный способ посещения организации, намеренно избрал путь мимо животного.