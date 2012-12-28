Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Происшествия
602
сегодня, 17:43
2
Ельчанин отсудил у станции технического обслуживания 25 000 рублей за укус собаки
На руке остался шрам, а подвижность кисти уменьшилась.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин обратился на станцию технического обслуживания, а там в будке на цепи жила собака. Но в злополучный день собака гуляла по территории организации без поводка и намордника. Она укусила мужчину за руку.
В травмпункте мужчине была прописана иммунопрофилактика: пациент её очень тяжело перенес, к тому же он был вынужден ездить на перевязки. На руке всё равно остался шрам, а подвижность кисти уменьшилась.
Мужчина просил взыскать компенсацию морального вреда в 100 000 рублей, но суд снизил сумму в четыре раза.
«Было установлено, что владельцем животного является собственник нежилого помещения, пояснивший, что собака охраняет принадлежащую ему территорию, которая обнесена забором и не имеет свободного доступа. Собака живёт в будке и всегда находится на привязи. На воротах имелась табличка о нахождении на территории собаки. Вместе с тем вход в офис ООО «Авто плюс Черноземье» осуществляется не через ворота, где размещена собака и в которых отсутствует калитка, а с другой стороны улицы. Однако мужчина, посещая станцию технического обслуживания, проходил через ворота», — отметили в суде.
Поэтому при определении размера компенсации суд принял во внимание не только тяжесть полученных травм, но и то обстоятельство, что ельчанин при наличии предупреждения о злой собаке и имея альтернативный способ посещения организации, намеренно избрал путь мимо животного.
0
0
1
1
0
Комментарии (2)