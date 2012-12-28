Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области

Рост цен на бензин за последнюю неделю остается таким же, как и неделей ранее.

Бензин вновь подорожал на последней отчетной неделе в Липецкой области — выросла стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 17 по 24 февраля (с учетом праздничного выходного дня).Цена на бензин на последней отчетной неделе выросла в среднем на 0,2% и составила 65,20 рубля за литр (на 16 февраля — 65,05 рубля). Подорожали все четыре наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 62,03 рубля против 61,88 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,2%. Стоимость бензина АИ-95 выросла также на 0,2%, с 67,32 до 67,47 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 0,3%, с 92,33 до 92,59 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю на 0,1% — с 72,99 рубля за литр до 73,06 рубля. Рост цен составил от 7 до 26 копеек.