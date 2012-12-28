Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
Сегодня в Липецке: мартовские коты, удалёнки больше не будет, сокращения уже начались
Общество
22-летний водитель «ВАЗа» умер по дороге в больницу после столкновения с грузовиком
Происшествия
Над Липецкой областью ночью уничтожены беспилотники
Происшествия
На улице Ильича во время движения два автобуса закидали камнями
Происшествия
Водителя и двух пассажиров доставали из столкнувшегося с фурой «ВАЗа» спасатели
Происшествия
Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Происшествия
Пьяный липчанин угрожал подорвать начальницу сожительницы вместе с «Маздой»
Происшествия
Липецк — в мыле!
Общество
В Липецкой области воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Умер Почетный гражданин Липецка Василий Гуща
Общество
Читать все
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Общество
Завершение ремонта поликлиники №1 притормозили дополнительные работы
Общество
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Общество
В мае Липецкой области угрожают природные пожары
Общество
Одинокий лебедь облюбовывает набережную
Общество
Оформленный мошенниками кредит разрешили не возвращать
Происшествия
Утром перекрывается выезд с улицы Катукова на улицу Кривенкова
Общество
Долг погибшего участника СВО в 907 тысяч рублей пытались взыскать с его вдовы
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пострадавшие в пожаре на улице Шуминского мальчики переведены из реанимации в обычное отделение
Происшествия
Читать все
Общество
1227
сегодня, 15:10
11

Дачный сезон в Липецке начнётся 11 апреля

Мэрия снова поддержала садоводов бесплатным проездом на дачных автобусах.

Председатель департамента транспорта мэрии Александр Лукинов сообщил депутатам Липецкого горсовета о том, что из городского бюджета, как и раньше, выделены средства на садоводческие маршруты с бесплатным для всех пассажиров проездом.

Сезон начнётся 11 апреля и закончится 25 октября. Дачных маршрутов снова будет 13. На них будут работать 18 автобусов. Как и в прошлом году, автобусы будут ходить пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. Субсидия на такие маршруты, как и в прошлом году, составит 56 млн рублей (с учётом индексации). Правда, есть одно но — на объявленные торги на право таких перевозок не заявился ни один перевозчик. Поэтому дептранс мэрии объявил новые аукционы.

Депутаты поддержали эту инициативу. Таким образом, Липецк остался в числе немногих городов, где бесплатный проезд до садов и обратно предоставляется всем гражданам без исключения. В других регионах поддержка чаще либо адресная (например, только для пенсионеров или многодетных), либо частично оплачиваемая гражданами.
дачи
транспорт
2
0
0
10
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алла
сегодня, 18:42
Лучше бы сократили количество рейсов, но сделали транспорт ежедневным, а не 5 раз в неделю.
Ответить
Михаил
сегодня, 18:29
На Металлург 5 (ст. Патриаршая) электричку отменили, а автобусов дали только 2 рейса в день и то не каждый день. Пешком ходить?
Ответить
65+
сегодня, 18:28
Почему пенсионеры в городе должны платить за проезд а эти спекулянты ездить на дачу бесплатно а потом на рынке драть с нас три шкуры где справедливости . Эти торгаши должны платить в 3 раза дороже .
Ответить
обманутый россиянин
сегодня, 17:42
Студенты трудятся. Школьник где родился - там пригодился. Ходит пешком в свою участковую школу.
Ответить
Пензия
сегодня, 17:03
ещё бы они нас не поддержали, ух..
Ответить
Пенсионер мвд
сегодня, 17:02
Жду не дождусь дачного сезона, очень соскучился по даче.
Ответить
Депутатам
сегодня, 15:44
Лучше бы школьникам и студентам проезд бесплатный сделали, как это раньше было.
Ответить
007
сегодня, 15:42
Очень жаль что проезд бесплатный...хотя-бы по 10р
Ответить
Алена
сегодня, 15:31
Надеюсь, автобусы с городских маршрутов на сады сниматься не будут, а то в расписании рейсы натыкают, а на остановке стоишь 50 мин.
Ответить
Липчанин
сегодня, 15:31
Спасибо! Светлый луч в темном царстве хоть какая то помощь старикам.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить