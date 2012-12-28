Дачный сезон в Липецке начнётся 11 апреля
Мэрия снова поддержала садоводов бесплатным проездом на дачных автобусах.
Сезон начнётся 11 апреля и закончится 25 октября. Дачных маршрутов снова будет 13. На них будут работать 18 автобусов. Как и в прошлом году, автобусы будут ходить пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. Субсидия на такие маршруты, как и в прошлом году, составит 56 млн рублей (с учётом индексации). Правда, есть одно но — на объявленные торги на право таких перевозок не заявился ни один перевозчик. Поэтому дептранс мэрии объявил новые аукционы.
Депутаты поддержали эту инициативу. Таким образом, Липецк остался в числе немногих городов, где бесплатный проезд до садов и обратно предоставляется всем гражданам без исключения. В других регионах поддержка чаще либо адресная (например, только для пенсионеров или многодетных), либо частично оплачиваемая гражданами.
