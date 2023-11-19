Неделя 48
45 минут назад
У нас в стране добыча штрафов добычу нефти обошла
Итоги недели
«C 15 ноября для рыбаков-любителей ввели несколько запретов»: рыбалку на зимовальных ямах и подводную охоту до 31 марта, а также выуживание рыбы с помощью кружков и жерлиц с более чем десятью кружками на орудиях вылова у одного рыбака. За нарушения рыбакам грозит штраф до 5000 рублей с конфискацией лодки и орудий добычи.
Эта новость стала необычайно популярной. Среди десятков комментариев были и такие:
— Скоро и ловить-то будет негде, реки заросли и обмелели, а пруды вообще есть только на картах…
— Штрафы растут, а рыбы все меньше…
— Как прокормится? не грибы собирать, ни ягоды, ни рыбу, ни дров чтоб согреться!..
Нет, это не несчастный случай:
четыре выстрела в упор
и из спины торчит контрольный
топор
В минувшее воскресение в регионе случилось редкое для конца осени природное явление: гроза. «Ноябрьскую молнию зафиксировал авторегистратор» на площади Победы в Липецке. Дождь снова затопил перекрёсток улиц Фрунзе и Неделина. И это несмотря на уверения властей о полной очистке системы ливневой канализации в этом районе. В ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке и на замену уложенных под дорогой и тротуаром старых водоотводных лотков.
Кажется, в этот раз гроза и ливень не принесли большой беды: на единый номер «112» и в ЕДС поступило девять сообщений, связанных с непогодой. Самым значительным ЧП стало упавшее на две машины дерево на улице Гагарина. Но ведь не просто так в Липецке сверкали молнии, чтобы обойтись такими последствиями! После обеда в понедельник «На улице Бескрайней берёза упала на мужчину». А утром во вторник GOROD48 сообщил, что «Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице» от многочисленных травм грудной клетки, брюшной полости, переломов костей таза и ноги. Состояние пациента осложнилось вшитым ему в сердце кардиостимулятором после ранее перенесённого инфаркта.
«С утра уже встретилась с сыном погибшего, выразила искренние соболезнования. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь. Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо», — написала мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Как мы выяснили, жители улицы не раз обращались в разные ведомства с жалобами на аварийные деревья, в том числе и упавшего (см. «Хроника падения березы: жители улицы Бескрайней рассказали, как добивались сноса сухостоя»). И это — проблема, которую можно решить только массовой вырубкой мертвых деревьев, которых, по оценке УГС Липецка, примерно 20 тысяч. На снос и утилизацию каждого нужно до 20 тысяч рублей. Выходит, чтобы снести их все, необходимо 400 миллионов. Но на эти цели (+ на посадку новых и вообще заботу о зеленых насаждениях) в 2021-2023 годах МУПу «Зеленхоз» выделили 86,7 миллиона. При этом в год к уже мертвым деревьям прибавляется до тысячи засохших новых! И в горсовете, и в мэрии согласны, что городу нужна программа реабилитации зеленого фонда. И новой программой, «Ремонт двора», проблему сухих деревьев не решить, поскольку на уборку сухостоя в ней предусмотрены на год всего 20 млн рублей.
— Доигрались! Куда теперь людям обращаться, если никто определиться не может, кто за что отвечает? Есть отличное предложение: давайте все деревья отдадим концессионеру! Нет у города на балансе насаждений, и нет проблем, — написал Житель Сокола.
— Второе дерево упавшее за полгода — это повод задуматься, — оставила комментарий Тема для размышления, очевидно, имея ввиду октябрьское ЧП с падением дерева на 10-летнюю девочку на улице Вермишева.
По факту травмирования школьницы было возбуждено уголовное дело о халатности. А по факту смерти 71-летнего пенсионера Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Конкретного виновного в нем пока нет.
Во вторник, кстати, не повезло еще одну 71-летнему мужчине: он попал под 346-й автобус на остановке «Площадь Авиаторов». Пенсионер Василий Углов споткнулся на выходе из салона и автобус переехал ему ногу. В этот же день потерпевшему ампутировали ее выше колена. Доследственную проверку обстоятельств случившегося ведет полиция.
По факту другого инцидента, случившегося 29 ноября 2021 года, потерпевшему, попавшему под «ГАЗель» АО «Липецкие автобусные линии» на автовокзале, заплатят 300 тысяч рублей компенсации за раздробленное бедро. После той аварии водитель Владислав Дремов, приговоренный к трем годам условно (в том ЧП погибла еще и женщина), вышел на пенсию.
— Могли предотвратить неблагоприятные последствия, если бы пожилой водитель вовремя вышел бы на пенсию! И если бы размер пенсии был бы достойным. Но у нас пенсионерам платят нищенскую пенсию и определяют срок дожития, — резюмировал эту историю Пассажир.
Я хочу, чтоб чаще
ангелы извне
денежные знаки
подавали мне
«Бюджет области следующего года составит 88,4 миллиарда рублей», из которых 79,8 миллиарда — собственные налоговые и неналоговые поступления (+1,1 млрд к уровню бюджета этого года по состоянию на 1 января). Главные доходы бюджет получит от четырех налогов: на прибыль — 23%, на доходы физлиц — 20%, от акцизов — 12% и налога на имущество — 8%. Расходы бюджета в 2024 году определены в 104,7 млрд рублей (-12,8 млрд от расходов бюджета-2023 на начало года). Дефицит — 16,3 млрд рублей (на начало этого года — 13,9 млрд).
Об основных параметрах региональной казны участникам публичных слушаний проекта бюджета-2024 год рассказал вице-губернатор-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых. На социальную сферу придется более 60% от общих расходов. МРОТ вырастет на 18%, до 19 242 рублей. После индексации зарплат бюджетникам, на что предусмотрено более 2,6 миллиардов рублей средний заработок воспитателей детского сада составит 42 150 рублей, учителей, медсестер и фельдшеров — 44 840, врачей — 89 680 рублей. На меры социальной поддержки населения запланированы более 10 млрд рублей, из них 3,4 миллиарда — на помощь семей с детьми. Выделенная на соцконтракты сумма увеличилась до 303 млн рублей. На развитие собственного дела можно будет получить безвозмездно до 350 тысяч рублей.
Вице-спикер облсовета Андрей Фролов и спикер Владимир Сериков говорили о глобальных вызовах, с какими столкнулась страна и регион, и просили не расслабляться, быть готовыми к неким дополнительным рискам в ситуации, когда треть госбюджета будет потрачена на обеспечение обороноспособности страны.
Каким будет бюджет Липецка в 2024 году, узнаем в конце ноября. Но уже известно, что в городскую казну дополнительно попадут 290 млн рублей за счет увеличения остающейся в распоряжении муниципалитета доли НДФЛ на 1,2%. В итоге в следующем году за счет увеличения доли этого налога до 28,3% бюджет дополнительно получит более 2,2 млрд рублей.
А GOROD48 спросил липчан, на что в первую очередь стоит потратить деньги городского бюджета? Большинство опрошенных считают, что на здравоохранение. Также липчане предлагали тратить деньги на ремонт дорог, установку детских площадок, благоустройство парков и дворов, обновление очистных сооружений. Один из горожан ответил кратко: «На народ!»
Народу, кстати, повезло: в мэрии в очередной отсрочили ведение платных парковок в центре Липецка. На этот раз — на вторую половину декабря. А так-то да, многим не хватает денег. В итоге «Липчане берут ипотеку почти на четверть века». Средний заем горожан — 3,2 миллиона рублей. К услугам банков вообще нужно быть внимательным, не забывать читать написанное мелким шрифтом в договорах. Иначе может произойти так, как в случае 41-летней ельчанки, которой придется вернуть в 2,2 раза больше суммы займа — она оформила кредит под 365% годовых.
— Не понимаю, чего народ возмущается. Девушка совершеннолетняя? Дееспособная? Читать умеет? Оформила займ самостоятельно? Без пистолета у виска? ну, и т.д., и т.п., — резюмировала Бабка Первая).
Но не все доедают последний хрен без соли. «Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах почти 197 млрд рублей».
— По 175 000 на рыло, — грубо прикинул Ваня, разделив эту сумму на число жителей региона.
В ямах на дороге,
как гласит реестр,
может поместиться
небольшой оркестр
«Успели до морозов»: в Липецке в пятницу отремонтировали Товарный проезд. Последний объект улично-дорожной сети, попавший в планы ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Эту работу нужно было сделать еще летом, но из-за форс-мажора, прокладке самотечного коллектора под этим же Товарным проездом компанией «Экотерм», асфальтирование отложили на ноябрь.
Компания «Экотерм» вообще стала символом беды. В сентябре она пробила буром 600-миллиметровый водопровод на кольце Трубного, а 1 ноября разрушила второстепенную часть Товарного проезда, у виадука между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный», качественно отремонтированную ровно год назад!
«В октябре уже нужно закончить ремонты дорог, а мы только начинаем в этом плане активничать!» В Липецком горсовете призвали чиновников как можно раньше объявлять торги на дорожные работы. Иначе получается то, что получается: за первые девять месяцев года сразу несколько муниципальных программ оказались исполнены ниже 60%. Освоение средств по программе благоустройство составило 59,2%, программы формирования современной городской среды — 57,4%, программы развития физкультуры и спорта — 50%, программы градостроительства — 34%. Ну, и на последнем месте этого антирейтинга с показателем исполнения 26,4% — программа «Мой двор».
GOROD48 выяснил, что подрядчики укладывают асфальт по 21 адресу программы «Мой двор». Остальное — обустройство резинового покрытия детских площадок и их ограждение, установка игрового и спортивного оборудования, освещение, озеленение, появление урн и скамеек - перенесено на следующий год. Причина - отказ основного подрядчика мэрии, ООО «СУ-1», от своих обязательств. После этого мэрии пришлось расторгать контракт и заново проторговать контракты на укладку асфальта и плитки.
Это уже не смешно, но в Липецке произошла очередная крупная коммунальная авария. Поздним вечером 14 ноября у дома №11 по улице Фрунзе прорвало 300-миллиметровый водопровод. Бригады «РВК-Липецк» через сутки отремонтировали трубу, уложенную еще в 1987 году. Все это время жители 13 многоэтажек оставались без воды. Из-за раскопки изменили движение шесть автобусных маршрутов.
В середине ноября, как выяснилось, «В Липецке — более сотни не закрытых раскопок». Самой проблемной остается «Квадра» с ее 87 раскопками. Липчан удивляет неспешность этой ресурсной компании по наведению порядка в местах работ. Так, «Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц», а «Тротуар и газон на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова восстановят к 31 декабря». Возможно, какие-то позитивные изменения в этом отношении произойдут после смены руководителя липецкого филиала «Квадры» — на этой неделе Алексей Курило уступил место Алексею Бунееву.
Кстати, «На новогоднее оформление Липецка мэрия готова потратить почти 10 миллионов рублей». Самые высокие, 18-метровые сборные ели, украсят площадь Соборную и микрорайон «Университетский», но веселее всего будет на площади Петра Великого, где смонтируют уже полюбившийся детворе праздничный городок с каруселями, горкой и фотозонами. Праздничное убранство должно появится на площадях и улицах к 15 декабря.
Ну и ну!
«Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам». За несколько дней «тимуровец» забрал у обманутых пенсионеров 1,2 миллиона рублей.
«89-летней женщине часть пенсии выдали билетами банка приколов». Сделала это 38-летняя работница «Почты России».
«Пятого ноября по улице Космонавтов бегал голый с лопатой». Им оказался пациента одной из липецких больниц.
«За фотожабу на учителя родителям липецкой шестиклассницы придётся заплатить 160 000 рублей». Школьница скачала из соцсетей фотографию педагога и сделал из нее коллаж-объявление интимного характера. Учитель потребовала миллион рублей в качестве компенсации ей морального вреда, но суд первой инстанции взыскал с родителей школьницы только 80 тысяч. Коллегия Липецкого областного суда вдвое увеличила размер компенсации.
«Мы говорим — Шаман, подразумеваем — Невский». Приехавший с концертом в Липецк популярный певец возложил в Липецке цветы к памятнику древнерусскому князю, на котором без ведома Шамана скульптор поместил цитату из его патриотической песни.
Эта новость стала необычайно популярной. Среди десятков комментариев были и такие:
— Скоро и ловить-то будет негде, реки заросли и обмелели, а пруды вообще есть только на картах…
— Штрафы растут, а рыбы все меньше…
— Как прокормится? не грибы собирать, ни ягоды, ни рыбу, ни дров чтоб согреться!..
Нет, это не несчастный случай:
четыре выстрела в упор
и из спины торчит контрольный
топор
В минувшее воскресение в регионе случилось редкое для конца осени природное явление: гроза. «Ноябрьскую молнию зафиксировал авторегистратор» на площади Победы в Липецке. Дождь снова затопил перекрёсток улиц Фрунзе и Неделина. И это несмотря на уверения властей о полной очистке системы ливневой канализации в этом районе. В ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке и на замену уложенных под дорогой и тротуаром старых водоотводных лотков.
Кажется, в этот раз гроза и ливень не принесли большой беды: на единый номер «112» и в ЕДС поступило девять сообщений, связанных с непогодой. Самым значительным ЧП стало упавшее на две машины дерево на улице Гагарина. Но ведь не просто так в Липецке сверкали молнии, чтобы обойтись такими последствиями! После обеда в понедельник «На улице Бескрайней берёза упала на мужчину». А утром во вторник GOROD48 сообщил, что «Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице» от многочисленных травм грудной клетки, брюшной полости, переломов костей таза и ноги. Состояние пациента осложнилось вшитым ему в сердце кардиостимулятором после ранее перенесённого инфаркта.
«С утра уже встретилась с сыном погибшего, выразила искренние соболезнования. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь. Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо», — написала мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Как мы выяснили, жители улицы не раз обращались в разные ведомства с жалобами на аварийные деревья, в том числе и упавшего (см. «Хроника падения березы: жители улицы Бескрайней рассказали, как добивались сноса сухостоя»). И это — проблема, которую можно решить только массовой вырубкой мертвых деревьев, которых, по оценке УГС Липецка, примерно 20 тысяч. На снос и утилизацию каждого нужно до 20 тысяч рублей. Выходит, чтобы снести их все, необходимо 400 миллионов. Но на эти цели (+ на посадку новых и вообще заботу о зеленых насаждениях) в 2021-2023 годах МУПу «Зеленхоз» выделили 86,7 миллиона. При этом в год к уже мертвым деревьям прибавляется до тысячи засохших новых! И в горсовете, и в мэрии согласны, что городу нужна программа реабилитации зеленого фонда. И новой программой, «Ремонт двора», проблему сухих деревьев не решить, поскольку на уборку сухостоя в ней предусмотрены на год всего 20 млн рублей.
— Доигрались! Куда теперь людям обращаться, если никто определиться не может, кто за что отвечает? Есть отличное предложение: давайте все деревья отдадим концессионеру! Нет у города на балансе насаждений, и нет проблем, — написал Житель Сокола.
— Второе дерево упавшее за полгода — это повод задуматься, — оставила комментарий Тема для размышления, очевидно, имея ввиду октябрьское ЧП с падением дерева на 10-летнюю девочку на улице Вермишева.
По факту травмирования школьницы было возбуждено уголовное дело о халатности. А по факту смерти 71-летнего пенсионера Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Конкретного виновного в нем пока нет.
Во вторник, кстати, не повезло еще одну 71-летнему мужчине: он попал под 346-й автобус на остановке «Площадь Авиаторов». Пенсионер Василий Углов споткнулся на выходе из салона и автобус переехал ему ногу. В этот же день потерпевшему ампутировали ее выше колена. Доследственную проверку обстоятельств случившегося ведет полиция.
По факту другого инцидента, случившегося 29 ноября 2021 года, потерпевшему, попавшему под «ГАЗель» АО «Липецкие автобусные линии» на автовокзале, заплатят 300 тысяч рублей компенсации за раздробленное бедро. После той аварии водитель Владислав Дремов, приговоренный к трем годам условно (в том ЧП погибла еще и женщина), вышел на пенсию.
— Могли предотвратить неблагоприятные последствия, если бы пожилой водитель вовремя вышел бы на пенсию! И если бы размер пенсии был бы достойным. Но у нас пенсионерам платят нищенскую пенсию и определяют срок дожития, — резюмировал эту историю Пассажир.
Я хочу, чтоб чаще
ангелы извне
денежные знаки
подавали мне
«Бюджет области следующего года составит 88,4 миллиарда рублей», из которых 79,8 миллиарда — собственные налоговые и неналоговые поступления (+1,1 млрд к уровню бюджета этого года по состоянию на 1 января). Главные доходы бюджет получит от четырех налогов: на прибыль — 23%, на доходы физлиц — 20%, от акцизов — 12% и налога на имущество — 8%. Расходы бюджета в 2024 году определены в 104,7 млрд рублей (-12,8 млрд от расходов бюджета-2023 на начало года). Дефицит — 16,3 млрд рублей (на начало этого года — 13,9 млрд).
Об основных параметрах региональной казны участникам публичных слушаний проекта бюджета-2024 год рассказал вице-губернатор-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых. На социальную сферу придется более 60% от общих расходов. МРОТ вырастет на 18%, до 19 242 рублей. После индексации зарплат бюджетникам, на что предусмотрено более 2,6 миллиардов рублей средний заработок воспитателей детского сада составит 42 150 рублей, учителей, медсестер и фельдшеров — 44 840, врачей — 89 680 рублей. На меры социальной поддержки населения запланированы более 10 млрд рублей, из них 3,4 миллиарда — на помощь семей с детьми. Выделенная на соцконтракты сумма увеличилась до 303 млн рублей. На развитие собственного дела можно будет получить безвозмездно до 350 тысяч рублей.
Вице-спикер облсовета Андрей Фролов и спикер Владимир Сериков говорили о глобальных вызовах, с какими столкнулась страна и регион, и просили не расслабляться, быть готовыми к неким дополнительным рискам в ситуации, когда треть госбюджета будет потрачена на обеспечение обороноспособности страны.
Каким будет бюджет Липецка в 2024 году, узнаем в конце ноября. Но уже известно, что в городскую казну дополнительно попадут 290 млн рублей за счет увеличения остающейся в распоряжении муниципалитета доли НДФЛ на 1,2%. В итоге в следующем году за счет увеличения доли этого налога до 28,3% бюджет дополнительно получит более 2,2 млрд рублей.
А GOROD48 спросил липчан, на что в первую очередь стоит потратить деньги городского бюджета? Большинство опрошенных считают, что на здравоохранение. Также липчане предлагали тратить деньги на ремонт дорог, установку детских площадок, благоустройство парков и дворов, обновление очистных сооружений. Один из горожан ответил кратко: «На народ!»
Народу, кстати, повезло: в мэрии в очередной отсрочили ведение платных парковок в центре Липецка. На этот раз — на вторую половину декабря. А так-то да, многим не хватает денег. В итоге «Липчане берут ипотеку почти на четверть века». Средний заем горожан — 3,2 миллиона рублей. К услугам банков вообще нужно быть внимательным, не забывать читать написанное мелким шрифтом в договорах. Иначе может произойти так, как в случае 41-летней ельчанки, которой придется вернуть в 2,2 раза больше суммы займа — она оформила кредит под 365% годовых.
— Не понимаю, чего народ возмущается. Девушка совершеннолетняя? Дееспособная? Читать умеет? Оформила займ самостоятельно? Без пистолета у виска? ну, и т.д., и т.п., — резюмировала Бабка Первая).
Но не все доедают последний хрен без соли. «Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах почти 197 млрд рублей».
— По 175 000 на рыло, — грубо прикинул Ваня, разделив эту сумму на число жителей региона.
В ямах на дороге,
как гласит реестр,
может поместиться
небольшой оркестр
«Успели до морозов»: в Липецке в пятницу отремонтировали Товарный проезд. Последний объект улично-дорожной сети, попавший в планы ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Эту работу нужно было сделать еще летом, но из-за форс-мажора, прокладке самотечного коллектора под этим же Товарным проездом компанией «Экотерм», асфальтирование отложили на ноябрь.
Компания «Экотерм» вообще стала символом беды. В сентябре она пробила буром 600-миллиметровый водопровод на кольце Трубного, а 1 ноября разрушила второстепенную часть Товарного проезда, у виадука между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный», качественно отремонтированную ровно год назад!
«В октябре уже нужно закончить ремонты дорог, а мы только начинаем в этом плане активничать!» В Липецком горсовете призвали чиновников как можно раньше объявлять торги на дорожные работы. Иначе получается то, что получается: за первые девять месяцев года сразу несколько муниципальных программ оказались исполнены ниже 60%. Освоение средств по программе благоустройство составило 59,2%, программы формирования современной городской среды — 57,4%, программы развития физкультуры и спорта — 50%, программы градостроительства — 34%. Ну, и на последнем месте этого антирейтинга с показателем исполнения 26,4% — программа «Мой двор».
GOROD48 выяснил, что подрядчики укладывают асфальт по 21 адресу программы «Мой двор». Остальное — обустройство резинового покрытия детских площадок и их ограждение, установка игрового и спортивного оборудования, освещение, озеленение, появление урн и скамеек - перенесено на следующий год. Причина - отказ основного подрядчика мэрии, ООО «СУ-1», от своих обязательств. После этого мэрии пришлось расторгать контракт и заново проторговать контракты на укладку асфальта и плитки.
Это уже не смешно, но в Липецке произошла очередная крупная коммунальная авария. Поздним вечером 14 ноября у дома №11 по улице Фрунзе прорвало 300-миллиметровый водопровод. Бригады «РВК-Липецк» через сутки отремонтировали трубу, уложенную еще в 1987 году. Все это время жители 13 многоэтажек оставались без воды. Из-за раскопки изменили движение шесть автобусных маршрутов.
В середине ноября, как выяснилось, «В Липецке — более сотни не закрытых раскопок». Самой проблемной остается «Квадра» с ее 87 раскопками. Липчан удивляет неспешность этой ресурсной компании по наведению порядка в местах работ. Так, «Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц», а «Тротуар и газон на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова восстановят к 31 декабря». Возможно, какие-то позитивные изменения в этом отношении произойдут после смены руководителя липецкого филиала «Квадры» — на этой неделе Алексей Курило уступил место Алексею Бунееву.
Кстати, «На новогоднее оформление Липецка мэрия готова потратить почти 10 миллионов рублей». Самые высокие, 18-метровые сборные ели, украсят площадь Соборную и микрорайон «Университетский», но веселее всего будет на площади Петра Великого, где смонтируют уже полюбившийся детворе праздничный городок с каруселями, горкой и фотозонами. Праздничное убранство должно появится на площадях и улицах к 15 декабря.
Ну и ну!
«Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам». За несколько дней «тимуровец» забрал у обманутых пенсионеров 1,2 миллиона рублей.
«89-летней женщине часть пенсии выдали билетами банка приколов». Сделала это 38-летняя работница «Почты России».
«Пятого ноября по улице Космонавтов бегал голый с лопатой». Им оказался пациента одной из липецких больниц.
«За фотожабу на учителя родителям липецкой шестиклассницы придётся заплатить 160 000 рублей». Школьница скачала из соцсетей фотографию педагога и сделал из нее коллаж-объявление интимного характера. Учитель потребовала миллион рублей в качестве компенсации ей морального вреда, но суд первой инстанции взыскал с родителей школьницы только 80 тысяч. Коллегия Липецкого областного суда вдвое увеличила размер компенсации.
«Мы говорим — Шаман, подразумеваем — Невский». Приехавший с концертом в Липецк популярный певец возложил в Липецке цветы к памятнику древнерусскому князю, на котором без ведома Шамана скульптор поместил цитату из его патриотической песни.
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