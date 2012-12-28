Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Общество
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57 минут назад
Опасное дерево угрожает детям в Липецке: управляющая компания бездействует год
Одна огромная ветка дерева уже отломилась и рухнула неподалеку от детской площадки.
Согласно Жилищному кодексу, УК обязана содержать дворовые территории в безопасном состоянии.
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