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Опасное дерево угрожает детям в Липецке: управляющая компания бездействует год
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Общество
277
57 минут назад

Опасное дерево угрожает детям в Липецке: управляющая компания бездействует год

Одна огромная ветка дерева уже отломилась и рухнула неподалеку от детской площадки.

В социальных сетях опубликовано обращение жителей улицы Льва Толстого: «Город Липецк, улица Льва Толстого, дом 28. Огромная ветка отломилась от дерева на дворовой территории рядом с детской площадкой. Пока обошлось без ЧП. Обращение по опиливанию деревьев написано больше года назад в управляющую компанию «Парус». Меры не принимаются».

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Согласно Жилищному кодексу, УК обязана содержать дворовые территории в безопасном состоянии.
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