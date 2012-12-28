Дезертир, подозреваемый в убийстве, задержан

Задержанным занимаются военные следователи.

36-летний Олег Яутрис, подозреваемый в убийстве мужчины на улице Томской в Ельце, задержан полицией и передан военным следователям.Информацию о задержании подтвердили GOROD48 в силовых ведомствах Липецкой области.По данным Telegram-канала «Baza», 25 июня в одном из домов на улице Томской было обнаружено тело 49-летнего Алексея с двумя колото-резаными ранами на шее. Основным подозреваемым стал 36-летний боец частной военной компании Олег Я., который ранее сбежал из-под конвоя.Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».