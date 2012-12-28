Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Происшествия
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сегодня, 14:30
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Дезертир, подозреваемый в убийстве, задержан
Задержанным занимаются военные следователи.
Информацию о задержании подтвердили GOROD48 в силовых ведомствах Липецкой области.
По данным Telegram-канала «Baza», 25 июня в одном из домов на улице Томской было обнаружено тело 49-летнего Алексея с двумя колото-резаными ранами на шее. Основным подозреваемым стал 36-летний боец частной военной компании Олег Я., который ранее сбежал из-под конвоя.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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