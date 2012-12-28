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57 минут назад
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«Детские и спортивные площадки – неоспоримый приоритет»: Литовкин обсуждает с жителями Левобережья обустройство района

В течение этой недели в Левобережье проходили стратегические сессии. Жители Новолипецка определяют приоритеты благоустройства района.

В четвертом округе Липецка продолжается серия стратегических сессий: жители Левобережья обсуждают развитие района со своим депутатом горсовета Василием Литовкиным. Только на этой неделе прошли три такие встречи. Предложений по благоустройству уже больше трехсот, и многие из них уже реализованы, а многие в работе. Например, на днях жительница дома на проспекте Мира, 9 пожаловалась на заросли травы, и бурьян по поручению Василия Литовкина уже скосили.

При выборе приоритетов развития Левобережья традиционно лидировали запросы на детское и спортивное оборудование, ремонт дорог и проездов, а также освещение.

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На неработающее уличное освещение пожаловалась жительница дома Мира,13А Инга Расторгуева, а также работники новолипецкой подстанции скорой помощи на улице Осипенко.

— С работы ходим с включенными на телефонах фонариками. Ни одна прилегающая улица к подстанции и переулок не освещены или освещены плохо, — рассказали медики.

Жительница дома №30 по улице Адмирала Макарова Надежда Юшкова рассказала, что в начале лета ресурсники отключили горячую воду для ремонта трубы. Когда ветхий отрезок заменили, выяснилось, что и вся труба ничуть не лучше, её тоже надо менять.

— Горячей воды в итоге у нас не будет теперь до конца лета, — сетовала женщина.

Василий Литовкин отметил, что, к сожалению, ветхие сети — проблема общая для всего города, но совместно с «РИР Энерго» (ред. — бывшая «Квадра») он постарается ускорить процесс.

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Кроме того, депутат рассказал, что состояние дорог и освещения — очевидные приоритеты, и он вместе с городской администрацией уже работает над их решением.

Ольга Митрошина и её соседка Татьяна Милехина рассказали о проблеме домов №11 и 13 по проспекту Мира — в подвалах стоит вода. В 13-м доме — иногда по пояс.

— Несколько лет назад причину появления воды уже выясняли. Тогда ещё ЛГЭК заявлял, что утечка не их. И это точно не канализационные стоки — вода достаточно чистая, без специфического запаха. Возможно, это грунтовая вода. Будем искать причину и решать вопрос, — обнадежил женщин депутат.
Также жители дома на проспекте Мира,13 попросили помочь с капремонтом раньше назначенного срока — 2035 года, дом к тому времени может стать аварийным. При том, что сроки капремонта зависят не столько от местных властей, сколько от Минстроя и фонда капремонта, Василий Литовкин пообещал посодействовать в решении вопроса, которое зависит ещё и от сплочённости и активности самих жильцов.

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Обратились жители Левобережья к Василию Литовкину и с инициативой благоустройства территории за школой №7.

— Детей на Новолипецке очень много, и там просто напрашивается спортивная площадка или спорткомплекс. Можно там установить теннисные столы, какие-то турники, спортивное оборудование? — спросила Надежда Юшкова.

Та же беда и во дворе домов №15 и 13 на Островского. Старую детскую площадку убрали, а новую не построили. Итог — детям негде играть, бабушкам негде посидеть, все заросло.

Василий Литовкин обратил внимание на то, что как раз на каждой стратегической сессии жители Новолипецка голосуют за установку спортивного и детского оборудования. То есть это приоритет неоспоримый. С директором школы №7 и городскими властями просьба будет проработана обязательно.

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Уже решается проблема, обозначенная жителями улицы Озерной, где полно бурьяна.

— Мы вместе с волонтерами готовы были сами все скосить. Но триммером вручную там порядок не навести, поэтому я подал заявку на трактор. На днях все будет решено, — рассказал Василий Литовкин.

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Традиционно просили установить во дворах новые скамейки или обновить старые, опилить деревья (например, на проспекте Мира, 4, 14, 26 — где старые тополя нависают над электропроводами), скосить траву во дворах.

— Мы с командой работаем над решением этих вопросов постоянно. Когда надо – и сами засучиваем рукава. Но не менее важно — заставить работать тех, кто должен это делать: управляющие компании, профильные департаменты мэрии. Но важно и ваше участие, — сказал в завершение встречи Василий Литовкин.

стратегическая сессия
Василий Литовкин
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Сосед
29 минут назад
Площадки то он нам поставит, это хорошо. А дальше что с ними будет если их никто не обслуживает?
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Аноним
44 минуты назад
Ой, а я была вчера там)))))))) Этот Литовкин понравился! Честно сказал, что может сделать, а что нет
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Алексей
50 минут назад
Ну кстати у меня жена реально обращалась к нему неделю назад и на удивление покосили во дворе. Хотя я не верил
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