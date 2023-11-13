Происшествия

сегодня, 16:09

89-летней женщине часть пенсии выдали билетами банка приколов

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#кража
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89-летней женщине часть пенсии выдали билетами банка приколов

На «билеты банка приколов» подменили пять купюр.

В Задонском районе 89-летней пенсионерке пенсию частично выдали билетами банка приколов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, под подозрение попала 38-летняя работница предприятия, оказывающего услуги населению. По данным GOROD48, речь идёт о работнице «Почты России», которая вообще была не уполномочена выдавать пенсию. 

По версии следствия, передавая женщине пенсию, она заменила пять купюр на «билеты банка приколов». Но потом подмену заметила 53-летняя сноха потерпевшей и обратилась в полицию.

Сумма ущерба составила 12 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.

Часть причиненного материального — 4 тысячи рублей подозреваемая уже вернула потерпевшей.
3 1266
#кража
2

Комментарии (3)

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Марат

21 минуту назад
В Почте России на работу берут всех подряд, даже бомжей. Самая отстойная организация "Почта России" только название позорит.
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65+

22 минуты назад
Почему на обслуживание пенсионеров принимают таких людей без проверки ? Её место на зоне шить тапочки и рукавицы .
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Илья

сегодня, 16:20
Бестыдница! Но хоть не пять лет, а хотя бы 1 год пусть посидит. Не о каком условном сроке дела быть не может.
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«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
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