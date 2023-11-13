89-летней женщине часть пенсии выдали билетами банка приколов

На «билеты банка приколов» подменили пять купюр.

В Задонском районе 89-летней пенсионерке пенсию частично выдали билетами банка приколов. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, под подозрение попала 38-летняя работница предприятия, оказывающего услуги населению. По данным GOROD48, речь идёт о работнице «Почты России», которая вообще была не уполномочена выдавать пенсию.



По версии следствия, передавая женщине пенсию, она заменила пять купюр на «билеты банка приколов». Но потом подмену заметила 53-летняя сноха потерпевшей и обратилась в полицию.



Сумма ущерба составила 12 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.



Часть причиненного материального — 4 тысячи рублей подозреваемая уже вернула потерпевшей.